Beşiktaş’tan ayrılan Umut Nayir, Hajduk Split’le imzaladı

Hajduk Split, Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı Umut Nayir’in transferini resmen açıkladı. Hırvat ekibi, 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

İmza sonrasında konuşan Umut, “Her şeyden önce Hajduk’a katıldığım için mutlu olduğumu vurgulamak istiyorum, amacım her şeyden önce takımın ilerlemesine yardımcı olmak ve bunu başarabileceğimize inanıyorum. Hajduk Split’e gelmeden önce Vida, Atanasov ve Prekazi ile konuştum ve çok pozitif geri dönüşler aldım. Bu forma ve bu kulüp için en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.

Umut Nayir, Hajduk Split’in tarihindeki ilk Türk oyuncu oldu. 27 yaşındaki forvet 17 numaralı formayı giyecek.

20 GOLE KATKI VERİRSE SATIN ALMA MADDESİ DEVREYE GİRECEK

Umut Nayir, Hajduk Split’te 20 gole katkı vermesi durumunda 400 bin Euro’luk mecburi satın alma maddesi devreye girecek. Sağ ayaklı golcü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıktı. 27 yaşındaki forvet bu maçlarda 6 gol ve 1 asist kaydetti.