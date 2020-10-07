Beşiktaş’ta Tyler Boyd’a lisans çıkarılmadı

Yapılan transferlerle yabancı sayısı 18’e çıkan Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı ve herhangi bir takıma gitmeyen Nicolas Isimat-Mirin, Douglas ve Jeremain Lens’in sözleşmesini dondurduktan sonra son tercihini Tyler Boyd’dan yana kullandı.

Mirin, Douglas, Lens ve Boyd transfer tahtası açık olan liglere gidebilecek. Bu isimler kendisine takım bulamaması halinde antrenmanlarını takımdan ayrı yapmaya devam edecek.

Son olarak lisansı çıkarılmayan Boyd’un sözleşmesi 2023’te; Lens, Douglas ve Mirin’in de sözleşmeleri 2022’de sona erecek.