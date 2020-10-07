Almanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maça saatler kaldı…

Almanya karşısına çıkacağımız maç için sadece saatler kaldı. Hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek iki ekip sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Köln bölgesinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle Almanya Türkiye maçında sadece 300 taraftar tribünde yer alabilecek. Maç 21:45’te başlayacak.

CORONA ÖNLEMLERİ SEBEBİYLE 300 TARAFTAR

DFB’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Köln’de Almanya Milli Takımı ile Türkiye A Milli Takımı arasında oynanacak özel maç için planlanan 9 bin 200 ücretsiz biletli taraftardan sadece 300’ü tribünde yer alabilecek” ifadeleri kullanıldı.

Resmi internet sitesinde 9 bin 200 taraftara ücretsiz bilet sunabilmek için maça gelmek isteyen taraftarlardan isim, doğum tarihi ve mail adresi isteyen DFB, iptal kararından sonra da bilet alanlara mail yoluyla iptal yanıtlarını ulaştırdı.

BU YIL 3. MAÇIMIZ

Milliler bu yıl ilk resmi maçına 3 Eylül’de çıktı ve Macaristan’ı mağlup etti, ikinci maçında ise Sırbistan’la berabere kaldı. Bu akşam üçüncü maçta zorlu rakip Almanya’ya konuk olacağız.