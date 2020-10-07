Almanya Türkiye hazırlık maçı özeti ve golleri…

Almanya’nın Köln kentindeki RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan Almanya Türkiye karşılaşmasında genç oyuncular da forma şansı buldu. Millilerimizin golleri Ozan Tufan, Efecan ve Kenan Karaman’dan geldi.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

GOL! 90+4′ Kenan Karaman'ın ceza sahası içinde yaptığı vuruşla yeniden beraberliği yakaladık.

88′ Presle kazanılan top sonrası ceza sahası içinde sert bir şut çeken Kenan Karaman'ın vurulu direkten döndü.

GOL! 82′ Sol kanattan yapılan ortaya sert bir vuruş yapan Waldschmidt, Mert'in müdahalesine rağmen ağlara gitti.

77′ Almanya'nın hızlı hücumunu faulle durduran Cengiz, sarı kart gördü.

67′ Emre Can, hakeme yaptığı itiraz sonrası sarı kart gördü.

GOL! 67′ Pres sonrası kazanılan top sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Efecan, topu ağlara gönderdi.

63′ Brandt'ın ceza sahasına girer girmez çektiği sert şut kaleci Mert'ten döndü.

GOL! 59′ Ver-kaçlarla kalemize yaklaşan Almanya'da ceza sahası içinde topla son buluşan isim olan Neuhaus'un plase vuruşunda top ağlarımıza gitti.

53′ Enes'in topuk pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz Ünder'in sert şutu kaleci Leno'dan döndü.

GOL! 50′ Ozan Tufan'ın topla birlikte döndükten sonra ceza sahası dışında çektiği harika şut sonrası Milliler beraberliği yakaladı.

46′ İkinci yarı başladı.

45+1′ İlk yarı sona erdi.

Foto: DepoPhotos

GOL! 45+1′ Savunmanın arkasına atılan topla buluşan Draxler, Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

42′ Savunmadan çıkarken kaptırdığımız top sonrası Waldschmidt'in sert şutunu Mert kornere çeldi.

27′ Brandt'ın sert şutunda Mert gole izin vermedi.

24′ Draxler'in Okay'a yaptığı faul sonrası hakem sarı kartını çıkardı.

22′ Schulz'un ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şut auta gitti.

20′ Yusuf'un ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Leno'da kaldı.

19′ Rüdiger, Efecan'a yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

14′ Sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında bomboş pozisyonda topla buluşan Yusuf'un gelişine vuruşu auta çıktı.

12′ Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topu önünde bulan Efecan'ın sert şutu savunmadan geri geldi.

8′ Almanya'nın Draxler ile kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 1′ Karşılaşma başladı.

DİREKTEN DÖNEN TOP MAÇIN KADERİNİ BELİRLEDİ

Ancak Milliler, iki kez iyi oynadığı bölümde geriye düşmesine rağmen oyundan bir an olsun kopmadı. Türkiye, yine rakip sahada yaptığı pres sonrası kazandığı topla ikinci golü buldu. Topu kapan Efecan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı. Dengeli geçen maçta Waldschmidt, soldan yapılan ortaya yaptığı sert şutla Almanya'yı yeniden öne geçirdi.

Maçın son bölümünde baskısını arttıran Türkiye, 88. dakikada Kenan Karaman'ın direkten dönen topuyla gol atacağının sinyalini verdi. Uzatma dakikaları oynanırken sahneye çıkan Kenan Karaman, 90+4. dakikada maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti. Türkiye, başa baş mücadele ettiği Almanya ile berabere kalarak gelecek için umut verdi.