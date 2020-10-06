Visca Başakşehir ile sözleşmesini 2025’e kadar uzattı! Heykeli dikilecek adam…

Medipol Başakşehir, Edin Visca’nın sezon sonunda sona erecek olan mukavelesini 2025 yılına kadar uzattı.

Transfer döneminin gözde isimlerinden olan ve adı yurt içi ile yurt dışından birçok takımla anılan Edin Visca, 5 yıl daha Başakşehir’de.. Turuncu-lacivertliler, 31 Mayıs 2021’de sözleşmesi sona erecek olan Bosna-Hersekli futbolcuyla 31 Mayıs 2025’e kadar yeni mukavele imzalandığını TFF’ye bildirdi. Böylece Visca’nın sezon bitiminde turuncu-lacivertlilerle yollarını ayıracağına dair çıkan haberlere de adeta son nokta koyulmuş oldu.

Edin Visca, 2019-2020 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplamda 47 maça çıkıp 19 gol, 14 asistlik performans sergilemişti. 2011 yılında 400 bin Euro Bedelle Zeljeznicar takımından alınan Bosnalı futbolcu sözleşmesini tamamlarsa 14 yıl Başakşehir’de görev almış olacak.

‘BÖYLE GİDERSE HEYKELİNİ DİKECEĞİZ’

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de takım kaptanlarından Edin Visca'nın heykelinin dikilmesi gündeme gelmişti. Başakşehir Futbol Kulübü'nün resmi twitter hesabı, Edin Visca heykelinin bulunduğu bir görseli paylaşarak, “Var bir hayalimiz!” notunu paylaşmıştı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, sezon başında yaptığı açıklamada, “Visca böyle giderse heykelini dikeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

İLK GÜNDEN BU YANA DEĞERİNİ 4’E KATLADI

Turuncu-lacivertli forma ile 9 yılda 351 maça çıkan Visca toplamda 100 gol 98 asistlik müthiş bir katkı verdi. Ligin istikrar abidesi 30 yaşındaki Edin Visca, Medipol Başakşehir’in geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonluğun en büyük mimarlarından olmuştu.

Profesyonelliği ve oyun disipliniyle her dönem takımına katkı sunan Bosna-Hersekli oyuncu, Başakşehir ile 9. sezonda şampiyonluk sevinci yaşayarak kariyeri için de önemli bir adım attı.

Ligde kırmızı kart cezalısı olduğu Antalyaspor karşılaşması hariç 32 maçın hepsinde görev alan Visca ortaya koyduğu etkili performanslarla adeta değerine de değer kattı. Yıldız futbolcunun mevcut durumdaki piyasa değeri tam 12.5 milyon Euro… Başakşehir'in Süper Lig'e döndüğü 2014-2015 sezonunda 3 milyon Euro'luk bir değere sahip olan tecrübeli orta saha, o tarihten bu yana bonservis fiyatını 4 kat arttırdı.

İSTİKRARINI HİÇ BOZMADI

2011-2012 sezonunda o zamanın Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olan Visca, ilk döneminde 33 maçta takımına 5 golle katkı sağladı. 2012-2013 sezonunda da 27 karşılaşmaya çıkıp 3 gol atan Visca, bir sonraki sene ise İstanbul BBSK ile 1. Lig'de mücadele etti. Söz konusu dönemde de 10 golü bulunan tecrübeli futbolcu, takımın isim değiştirerek Süper Lig'e tekrar merhaba dediği 2014-2015 sezonundan itibaren gollerinin yanına asistlerini de eklemeye başladı. O sene M. Başakşehir formasını 34 kez giyen ve 8 gol, 2 asist yapan Bosna-Hersekli, ertesi sezonda ise kariyerinin en gollü zamanını geçirdi.

Visca, 2015-2016 sezonunda lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi’nde toplamda 41 maçta rakip ağları 17 defa sarsarken, 9 kez de arkadaşlarına gol pası verdi. 2016-2017'de 10 gol, 10 asistlik performans sergileyen Edin Visca, 2017-2018’i de 14 gol, 17 asistle kapadı. 2018-2019 sezonunda turuncu-lacivertli forma altında 38 müsabakada görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, 14 gol, 14 de asist yapma sevinci yaşadı.

İLKLERİN ADAMI VİSCA

Visca, 2010-2011'den bugüne kadar Süper Lig'de üst üste iki sezon da gol ile asist sayılarında 10 ve üzerine çıkan ilk oyuncu olarak da Türkiye’ye damgasını vurdu. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon ligde 33 maçta 13 gol, 13 asiste ulaştı. Visca, 2018-2019 sezonunu ise 13 gol, 14 asistle tamamlamıştı.

Turuncu-lacivertli oyuncu, aynı zamanda geçen sezon Süper Lig'de gol ve asist sayılarında çift haneli rakamlara ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.

2010-2011 sezonundan bu yana Süper Lig'de gol ve asistlerde 10'dan fazla yapan futbolcular şöyle:

2019-2020 Visca: 12 gol, 13 asist

2018-2019 Visca: 13 gol, 14 asist – Nwakaeme: 10 gol, 10 asist

2016-2017 Deniz Türüç: 11 gol, 11 asist

2012-2013 Batalla: 15 gol, 17 asist

2011-2012 Selçuk İnan: 11 gol, 12 asist

2010-2011 Alex: 28 gol, 16 asist – Niang: 15 gol, 10 asist

AVRUPA MACERASINDA DA ONUN İMZASI VAR

Edin Visca, Süper Lig’in yanı sıra Avrupa'da da Başakşehir'in en başarılı futbolcusu. Visca, turuncu-lacivertli kariyerinde Avrupa Ligi'nde grup ve eleme, Şampiyonlar Ligi'nde de elemelerde toplam 27 mücadelede boy gösterdi. Bu maçlarda rakip ağları 13 defa sarsan Visca, mevcut durumda takımının Avrupa'daki en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Ayrıca 30 yaşındaki oyuncunun, Avrupa kupalarında 3 de asiste sahip.

Tecrübeli isim, geçen sezon Medipol Başakşehir’in Avrupa Ligi’nde oynadığı 9 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşadı. Borussia Mönchengladbach, Wolfsberger, Sporting Lizbon (3) ve Kopenhag’ı boş geçmeyen Visca’nın 1 de asisti var.

BAŞAKŞEHİR’DEN KADROYA 7 TAKVİYE

Medipol Başakşehir, 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde kadrosunu 7 yeni isimle güçlendirdi. Turuncu-lacivertliler, ayrıca geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak bulunan Azubuike ve Berkay Özcan'ın da bonservislerini aldı.

Türkiye’de 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil dönemi dün gece yarısı sona erdi. Süper Lig'in son şampiyonu M.Başakşehir de hem lig hem Türkiye Kupası hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna en iyi şekilde devam edebilmek için kadrosuna önemli takviyeler yaptı.

GIULIANO SÜRPRİZİ

Turuncu-lacivertliler, 4 Ağustos 2020'de başlayan transfer dönemi boyunca tam 7 yeni ismi renklerine bağladı. İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Hasan Ali Kaldırım, Olympique Lyon'la sözleşmesi sona eren Brezilyalı sağ bek Rafael ve Al-Nasr'la mukavelesini fesheden Giuliano'yu bedelsiz olarak transfer etti. Bu oyuncuların yanı sıra Altınordu'nun genç yeteneği Ravil Tagir ve Monaco'dan Nacer Chadli de bonservis bedeli karşılığında takıma katıldı. Başakşehir, ayrıca Boli Bolingoli'yi Celtic'ten, Deniz Türüç'ü de Fenerbahçe'den kiraladı.

Berkay ve Azubuike'nin bonservisi alındı

Turuncu-lacivertli takım, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Azubuike ve Berkay Özcan'ın ise bonservislerini aldı. Medipol Başakşehir, Hamburg’dan kiralanan Berkay’ın satın alma opsiyonunu kullandı ve 22 yaşındaki milli oyuncuyla 2023-2024 sezonuna kadar sözleşme imzalandı. İstanbul ekibi, Okechukwu Azubuike'yi de Mısır’ın Pyramids takımından 2022-2023'e kadrosuna kattı.

Önemli kayıplar yaşanmadı

Başakşehir, yeni transferlerin yanı sıra mevcut kadrodaki önemli isimleri de takımda tutmayı başardı. Özellikle transfer döneminin gözde isimleri arasında bulunan Visca ve İrfan Can Kahveci'nin en az ocak ayına kadar daha turuncu-lacivertli formayı giyecek olması Okan Buruk'un takımında büyük kan kayıplarının yaşanmasını da önledi. M.Başakşehir'de sözleşmeleri biten Robinho, Gökhan İnler, Gael Clichy ve Eljero Elia ile ise yollar ayrıldı.