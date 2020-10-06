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U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda namağlup yarı finalde!

U17 Kız Milli Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Karadağ’ı 3-0 mağlup ederek, namağlup yarı finale yükseldi.

23:08 -
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U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda namağlup yarı finalde!

Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 1. Grup'taki beşinci ve son maçında ev sahibi Karadağ'ı 3-0 mağlup ederek, namağlup yarı finale yükseldi.

Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2. kez yarı finale yükselen millilerimizde Ege Melisa ve Miray 10'ar sayılık performanslarıyla öne çıkan isimler olurken; onlara Özlem 8, Aleyna ve Beren 7'şer, Dalia 5, Deniz Nazlıcan 4, Özge 3, Dilay 2, Pelin ve Bianca İlayda ise 1'er sayıyla eşlik etti.

Ay yıldızlı millilerimiz 8 Ekim Perşembe günü saat 17.30’da Sırbistan ile yarı final maçına çıkacak. Mücadele TRT SPOR2 kanalından yayınlanacak.

Salon: SC Verde

Hakemler: Endri Zguri, Djordje Zelenovic

Türkiye: Özlem, Deniz Nazlıcan, Pelin, Ege Melisa, Dalia, Özge, Yasemin (L) (Aleyna, Miray, Bianca İlayda, Dilay, Beren)

Karadağ: Krivopakic, Rudan, Popovic, Leovac, Vlaovic, Dragojevic, Smolovic (L) (A.Popovic, Krgovic, Cetkovic)

Setler: 25-10, 25-17, 25-10

Süre: 57 dakika (17, 23, 17)

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