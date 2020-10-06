Transferin en hareketlisi Fenerbahçe

Türkiye'de 4 Ağustos'ta başlayan yaz transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe oldu. Bu sene iddialı bir takım kurmak için yola çıkan sarı-lacivertliler, kadrosunu baştan aşağıya değiştirdi. Son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyon olan Fener, bu sene bunu değiştirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, bu dönemde 18 futbolcuyu kadrosuna dahil ederken, 15 futbolcuyla ise yollarını ayırdı. Kanarya, yaptığı 18 transferle 1993-1994’ten sonra bir sezonda en çok takviye yaptığı sezonunu yaşadı.

GELEN OYUNCULAR

Diego Perotti

32 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla ligde oynadığı 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Dimitrios Pelkas

Yunanistan'ın Paok ekibinden transfer edilen Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas, 2019-2020 sezonunda ligde 17 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti.

Kemal Ademi

İsviçreli forvet Kemal Ademi, Basel'den Fenerbahçe'ye transfer olurken geçtiğimiz sezon forma giydiği 26 maçta 13 gol ve 4 asist yaptı.

Papiss Cisse

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Senegalli forvet Papiss Cisse, geçtiğimiz yıl Akdeniz ekibiyle çıktığı 32 maçta 22 gol kaydetti ve 1 asist yaptı.

Mbwana Samatta

Premier Lig ekibi Aston Villa'dan kiralanan Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta, İngiliz ekibi ile geçen sene 14 maçta sahada yer alırken 1 gol kaydetti. Samatta'nın sezon sonunda 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Nazım Sangare

Almanya'da doğan sağ bek oyuncusu Nazım Sangare, geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da geçirdi. Kırmızı-beyazlılarla 2019-2020 sezonunda 23 maça çıkan Sangare, takımına 1 gol, 3 asistlik katkıda bulundu.

Marcel Tisserand

Kongolu stoper Marcel Tisserand, Fenerbahçe'ye Wolfsburg'dan transfer oldu. Tisserand, Bundesliga'da geçen sezon Wolfsburg formasıyla 15 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Enner Valencia

Ekvadorlu forvet Enner Valencia, Meksika ekibi Tigres'ten sarı-lacivertli ekibe katıldı. Kariyerinde Everton ve West Ham United gibi kulüplerde forma giyen Valencia, Tigres'te geçen sezon 27 maçta sahada yer alırken, 1 gol, 4 asist ile sezonu kapadı.

Mauricio Lemos

Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, İspanya 2. Lig ekibi Las Palmas'tan Fenerbahçe'ye geldi. 24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Las Palmas'ta 26 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.

Jose Sosa

Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, Trabzonspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki futbolcu geçen sezon 29 lig maçında forma giyerken, 9 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

Sinan Gümüş

Genoa'dan kiralık olarak geçen sezonu Antalyaspor'da geçiren kanata oyuncusu Sinan Gümüş, kırmızı-beyazlı formayla geçen yıl 10 maçta forma giydi ve takımına 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Mame Thiam

2019-2020 sezonunu Kasımpaşa'da geçiren Senegalli futbolcu Mame Thiam, 25 maçta 11 gol, 4 asistlik performans gösterdi. Paşa, Thiam‘ın Fenerbahçe'ye transferinden herhangi bir bedel talep etmemişti.

Mert Hakan Yandaş

Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve milli takıma kadar yükselen Mert Hakan Yandaş, bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Yandaş, geçen sezon Sivas'ta forma giydiği 32 lig maçında 6 gol kaydedip, 4 asist yaptı.

Gökhan Gönül

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan ve geçirdiği 3 sezonun ardından sarı-lacivertlilere dönen Gökhan Gönül, 2019-2020 sezonunda 30 lig maçında sahada yer aldı ve 4 gol atıp, 4 asist yaptı.

Caner Erkin

Gökhan Gönül ile beraber Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin, yine Gönül ile beraber Fenerbahçe'ye döndü. Erkin, 2019-2020 yılında 30 maçta 3 gol atarken, 11 asist yaptı.

Filip Novak

Sosa'dan sonra Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren bir diğer isim olan Çekyalı sol bek Filip Novak, 2019-2020 sezonunda ligde 30 maçta, 7 gol kaydetti.

İsmail Yüksek

Gölcükspor'dan 65 bin Euro'ya alınan 21 yaşındaki ön libero İsmail Yüksek daha sonra TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiralandı.

Barış Sungur

1928 Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye katılan 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur, TFF 3. Lig ekibi Muğlaspor'a kiralandı.

GİDENLER

Deniz Türüç: Başakşehir’e kiralandı.

Murat Sağlam: Rizespor’a kiralandı.

Michael Frey: Waasland-Beveren'e kiralandı.

Vedat Muriqi: Lazio'ya 17.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro bonus karşılığında satıldı.

Miha Zajc: Satın alma opsiyonuyla Genoa’ya kiralandı.

Mevlüt Erdinç: Sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.

Hasan Ali Kaldırım: Sözleşmesi sona erdi.

Emre Belözoğlu: Futbolu bıraktı, kulüpte görev yapıyor.

Tolgay Arslan: Sözleşme feshedildi.

Alper Potuk: Sözleşme feshedildi.

Erten Ersu: Sözleşmesi sona erdi.

Mehmet Ekici: Sözleşmesi sona erdi.

Isla: Flamengo'ya transfer oldu.

Mathias Zanka: Kopenhag'a kiralandı.

Allahyar Sayyadmanesh: Zorya Luhansk’a kiralandı.