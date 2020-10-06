Mustafa Cengiz: Bizde kafa olsa burada olmazdık. Küfür etmekle yürek soğutamazsınız…

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sarı kırmızılı camianın gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yönetime ve kendisine yapılan eleştirilere karşılık veren Cengiz, ”Benim urlar 1 senede başlamış, 1 yılda! ‘Beni eleştirmeyin, bakın urlar yeniden çıkar’ demiyorum. Zaten bizde kafa olsaydı tüm Türkiye’deki yöneticiler olarak, burada olmazdık, karşınızda olmadık” ifadelerini kullandı. İşte Mustafa Cengiz’in açıklamalarından önemli satır başları…

‘KELİMELER YANLIŞ YERLERE ÇEKİLEBİLİYOR’

“Hocamızla her zaman bir araya gelip görüşüyoruz. Hocamızla uzun süre masaya döktük her şeyi. İnsanlar bazen maç sonrası aşırı adrenalinle bazı kelimeler kullanabiliyor. Bu kelimeler yanlış yerlere çekilebiliyor. Biz halas-ı kalp ile hocamıza soruyoruz. Hocamıza neyi kastettiğini soruyoruz. Açıklamaları bize yeterli oluyor. Fatih Terim, Türk futbolu için ikonik bir karakterdir, çok değerlidir. Başarılıya endeksli bir camiada yenilgiler insanları üzüyor, geriliyor.”

‘MESLEĞİM İDARECİLİK’

“Hiçbir sorun yoksa, burada bir şeyler yanlıştır. Sorun olmalı ve bu sorunlar iyi niyetle düzeltilmeli. Biz bu noktadayız. Florya ile hep iç içeyiz. Bana mesleğimi sorarsanız, pompacılık değil. Benim mesleğim idarecilik, yöneticilik. Aldığım eğitim, ömrüm böyle geçti.”

‘BU KONUDA CEHALETİMİ GÖRDÜM’

“Galatasaray, bir oluşum ve mali varlık. Bu altıncı transfer sezonuna girdiğimizde bir şeyi öğrendim nihayet. Kalın kafama, boş kalan beynime sirayet etti. Ben eksikliğimi gördüm. Neyi gördüm, ben öğrendim ki Türkiye Süper Ligi’nin dışındaki şampiyonlukları dışında nasıl yaz ve kış olimpiyatları var, bir yaz bir de kış transfer sezonu var. Transfer sezonlarının da şampiyonları oluyor. Taraftarımız nezdinde küme düşenler, şampiyonluklar veriliyor. Alınan oyuncular ve harcanan meblağ açısından. Bu konuda cehaletimi gördüm. Bizim mutlaka daha fazla transfer yapmamız gerektiğini gördüm. Biz 24 Ocak’ta göreve geldiğimizden bu yana 54 futbolcuyu ihraç etmişiz.”

‘TRANSFER ŞAMPİYONU OLUNACAKSA RAKİBİMİZ ALSIN’

“Kiralık yolladıklarımız var. Altın jenerasyonu, onları özellikle 1. Lig takımlarına yolladık. Oynayacak ve daha değerli olarak geri dönecekler. 53 futbolcu almışız, 38 futbolcu gelmiş. Teknik heyete 38 topçu verdik falan yanlış anlaşılmasın. Bunla bir madalya verilecekse, transfer şampiyonu olunacaksa rakibimize verilsin. Sanırım daha fazla çıkartıyorlar şampiyonluk sayısını, bir de oradan verilsin. Biz küme düştük.”

‘KURALA UYMAYANA ÖDÜL VERİLSİN’

“İkinci olarak; resmi makamlara sesleniyorum. Türkiye’de limitlere uyan, kurallara uyan, kırmızı ışıkta duran, şeffaf olan, açık ve net olanlar cezalandırılmalı. Kurallara uymayanlar, limitlere uymayanlar ödüllendirilmeli, şampiyon ilan edilmeli. İki şampiyonluk da oradan verilmeli. Bizler gibi kurallara uyan, limitlere uyan kulüpler ihraç edilmeli. Bir an önce yönetimleri istifa etmeli. İstifa etmiyorlarsa bir kararname ile görevden alınmalı.”

‘EN BÜYÜK NEDEN MALİ AÇIDAN DÜZLÜĞE ÇIKMAK’

“İroniyi bıraktıktan sonra şunu net olarak söyleyebilirim. Bizim bu göreve gelmemizin tek nedeni var. Mali anlamda 11 futbolcuya 157 milyon euro harcanmıştı vergiler hariç. Biz bunu düzeltmeye geldik. UEFA’dan bize 2+1 yıl ceza almamız gerekiyordu. Biz 4 ayda bunu hallettik. UEFA Hakemler Komitesi Başkanı, AİHM eski başkanıdır. Bizim ceza almamız için CAS’a gitti. CAS’ta ilk defa biz dava kazandık. Yani, bizim buraya geliş nedenimiz içimizi kemiren 147 milyon euro borç ne demek, siz biliyor musunuz? Müthiş bir para. 1.5 milyar TL 3 yıl için. Bunu temizledik biz. Buraya gelişimizin en büyük nedeni mali açıdan kulübü düzlüğe çıkarmaktı. Biz bunu unutmadık.”

‘LAF OLSUN DİYE TRANSFER YAPMAYIZ’

“10 yılda ilk defa kayyuma atanma tehlikesini ortadan kaldırdık. Bütün bunlar unutuldu. Arada 2 şampiyonluk, 2 kupa, 1’i Süper Kupa, 1’i Türkiye Kupası, 2.5 yılda espor dahil 28 kupa aldık. Biz bu transfer döneminde bonservise 680 bin euro verdik. Limitleri aşmadık. Limitlerde müthiş bir yanılgı var. Galatasaray’ın 598 milyon TL limiti var. Niye kullanmıyorsunuz diyorlar. Güzel kardeşim, o bütün ücretler dahil. Harcayacağınız para değil o. Bütün teknik kadro, sporculara, menajerler ödenenden sonra elde kalan para. Bizim bu konuda har vurup harman savuracak bir limitimiz yok. Bizim zaten 60 milyon euro bonservis artı futbolcu giderimiz var. Denk geliyor neredeyse. Son 3 günde biz rahatlamaya ulaştık 20 milyon TL. Biz laf olsun torba dolsun diye transfer yapamayız. Biz en azından Etebo ayarında orta saha almalıyız. Laf olsun diye yapamayız.”

‘BİZDEN BUNU İSTEMEYİN’

“Taraftar her şeyi diyebilir, taraftar haklı. İstifa edin, beyefendi kapıda nöbet tutabilir, olabilir. Anlayışla karşılarım. Taraftarı da anlıyorum, böyle alıştırıldılar. Hile-i desise, artık neyse adı yapın, satın, alın. Hayır efendim. Biz öyle bir şey yapamayız. Bizden bunu istemeyin. Biz dürüstlükle böyle olduğumuza inanıyoruz. Başkaları bizi dürüst bulmayabilir. Onu da dinlemek isterim. Açıkça söylüyorum, Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez. Biz dürüstlük, doğruluk içinde cezamız neyse onu da çekeriz. Galatasaray kültürü budur. Galatasaray örnek olmak durumundadır. Su-i misal emsal olamaz. Felek diyeyim, felek beni şahsen de buluyor. Felek, her türlü esbabın cefasın toplasın gelsin. Eğer biz Galatasaraylı olarak bir azimetten dönersek ondan daha kahpe olamaz.”

‘RASTGELE FUTBOLCU ALMAYIZ’

“Ben transfer konusunda şahsen başarısız olduğuma inanmıyorum. Galatasaray bir dünya markasıdır. Galatasaray’ın cüsse ve cesameti, yarattığı algı efekti dünya çapındadır. Biz rastgele futbolcu alamayız. Paraları bastıramayız. Asla bizden böyle bir şey beklemesinler. Taraftar bizi istemese de neye mal olursa olsun neye, biz yapamayız. 50 kere biz seçime giderdik. Biz bu laflara dayanamayız. Kurgulanmış algılara, sosyal medyadaki bir takım operasyonlara yüz veremeyiz.”

‘HOCA EK SÜREYE İSYAN ETTİ’

“Neyse er meydanı görülsün isteriz. Ben katılırım katılmam ayrı bir konu. Hocamızın haklı olarak yüreği yanmış. Biz bunları konuştuk. İlk defa yaptı. 5.5 dakika oyun duruyor. 6 oyuncu girmiş. En az 8.5 dakika vermesi lazım, 5 dakika vermiş. Hoca buna isyan ediyor. Tepkisine karışamam, tepkisi bu, isyan ediyor. Maç pazartesiye alınamaz mı, alınamaz dedi federasyon. Milli maç nedeniyle. Parametre çok. Çok futbolcu transfer etmek, çok para harcamak, babanızın parasını harcar gibi kulübü borçlandırmak Galatasaray’ın tarzı değil. Galatasaray kültüründe bu yok.”

‘BEN BENDEN ÇIKAN PARAYA BAKARIM’

“Menajerlere %90 verdiniz falan dediler. Beni ilgilendirmez. Bir futbolcu maliyeti 2. Bu 2’ye ben bakarım, onay veririm en baştan. Bu 2’nin, menajerle futbolcu arasında yüzde 90’ı menajeri alıyormuş beni hiç ilgilendirmez, hiç ilgilendirmez! Ben, benden çıkan paraya bakarım. Biz açıklıyoruz şeffaf olarak. Federasyona da veriyoruz açık ve net. Bazı gazeteciler mal bulmuş mağribi gibi buna yapışmasın, lütfen. Bütün spor medyasına saygı duyuyorum. Bu kadar işsizliğin olduğu yerde onlara da kızmıyorum. Onlar da görevini yapıyor. Lütfen öyle bir şey yazsınlar ki ben de uyanayım, hata varsa düzelteyim. Eleştirileri ciddiye alırım. Beni az çok tanıyanlar var.”

‘BİZDE KAFA OLSAYDI BURADA OLMAZDIK’

“Benim anlamadığım şu, bize demediler mi ‘Menajerliğe 10 bin dolar bildirmişsiniz, menajerlerin ücreti nerede’ diye. Şimdi de ‘Çok veriyorsunuz’ diyorlar. Bunun hangisi doğru. Yemin ederim size bizim aklımıza gelmiyor, denince dönüp biz de bakıyoruz nerede hata yaptık diye. Sonra bakıyoruz ki bizi ilgilendiren bir şey yok. Bir katakulli yapılmışsa, tonlarca oyuncu alıyorsak bizi sorgulayın. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Nerede çıkar bilmiyorum. Doğruysa saygı duyar, helal olsun deriz. Bunun peşinde düşmeyiz. Şikayet etmeyiz. Resmi görevliler var. Biz beceriksiziz. Bizi görevden alsınlar. Taraftar devam etsin. Sağlığımızın patlayacağı bir noktalar olur. Benim urlar 1 senede başlamış, 1 yılda! ‘Lan beni eleştirmeyin, bakın urlar yeniden çıkar’ demiyorum. Zaten bizde kafa olsaydı tüm Türkiye’deki yöneticiler olarak, burada olmazdık, karşınızda olmadık. Galatasaray maçı ne zaman seyircili olacak diye mücadele ederdim.”

‘TERTEMİZ BİR G.SARAY BIRAKMALIYIM’

Abdürrahim ve ben, Yusuf Bey’e biz de soruyoruz. Benim aklıma 1-2 futbolcu geldi dedi, ben onları kastettim dedi. Belli futbolculara belli teklifler oldu ama bizim istediğimiz noktada olmadı. Bunun için yapmadık. Bugün bizim futbolcularımıza 3 tanesi hariç, 1 tanesi bizde değil, ikisi bizde. Ekim ayına kadar bütün borcunu ödedik. Çıksın başka kulüpler de söylesin. Bizim 550 milyon TL verginin 320 milyon TL’sini ödedik. Diğer kulüpler de söylesin. Borcumuzu da halledeceğiz inşallah. Söylesinler, ben de öğreneyim. Kimse aldığı futbolcuyu, verdiği vergiyi söylemiyor. Ben isim olarak söyleyemem ama aktif olarak futbolcularımın hepsi çok değerli, tamamı. Türkiye’nin en kaliteli kadrosu bende. Bir ayağımız çukurda, öbür ayağımız da girdiğinde gelecek yönetimlere tertemiz bir Galatasaray bırakmalıyım.”

‘ALNIM AK GEZMELİYİM’

“Alp Yalman başkanım bunu sağladı, Mehmet Cansun da buna çalıştı. Ben alnım ak gezmeliyim. Torunum, oğlum, ailem ve en önemlisi Galatasaray taraftarı alnı açık gezmeli. Ben bilmiyor muyum 15-20-100 milyon euro harcamayı. Bizim yönetim beceriksiz mi bunu yapmakta. Ben bilmiyor muyum, 6 milyon, 6 milyon yıllık ücret vermeyi. Birine 5 verdik pardon. Biz de yapıyoruz. Bizim de hatalarımız var, var. Şunu bilin ki, altından kalkılamayacak hatalar değil. Çok kolay çözülecek, fix edilecek hatalar. Nedir bunlar? Biz tarihinde ilk defa olağanüstü mali genel kurul derneğin başkanıyım ben. Hatırlayın, olağanüstü mali genel kurullar yapılır, ek bütçe istenirdi. Yüzde 5 bütçe aşımında, mali genel kurulda yetki almak zorundasınız. Alamazsanız o farkı siz ödemek zorundasınız. Yapmadık. Pandemi değil, yapmadık. Faaliyet karlarında artıdayız. Amatörlerde de artıdayız. Geçmiş 200 milyon doları da bir şekilde temizleyeceğiz ömrümüz vefa ederse. Ömrümüz Galatasaray’da yönetimde kalmamızdır. Benim yönetim kurulu arkadaşlarımın moralin bozmayın, bunu sevgili Galatasaray taraftarına diyorum.”

‘KÜFÜR EKMEKLE YÜREK SOĞUTAMAZSINIZ’

“Karpuz kesmekle yürek soğumaz. Küfür etmekle yürek soğutamazsınız. Bunu yapmayın. İnsanlarımızın, yöneticilerimizin aileleri, aile efradı var. Bunu yapmayın. Yapmayın. İstirham ediyorum. Beni bırakın. Ben zaten dünyada benim gibi örnek yok. Sağlık ve tedavi yok. Tıp doktorlarının dediği bu. Şimdi buna girmeyeyim. Ben turp gibiyim, bana hiçbir şey olmaz. Herkes elinden geleni ardına koymasın. Kötülükte olanları söylüyorum. Ben Galatasaray için bin kere ölürüm ama başkan ama başkan olmayarak.”

‘G.SARAY TÜM DÜNYAYI YAKALAYACAK’

“Dünyada bir takım ilkler bendedir. Hem işçi sendikası başkanı oldum, hem işveren sendikası başkanı. Yani, 68 kuşağından sonra tren mi oluyor, patron olmaz bizde. Değerli arkadaşlar, biz bakın ölüm nereden nasıl gelirse gelsin, biz mütevekkiliz. Biz Pir Sultan’ın dediği gibiyiz, her şeye katlanırız ama ben Galatasaray’ın ebediyen yaşaması için varım. Biz Galatasaray tarihinde bir nokta bile değiliz. Galatasaray, tüm dünyayı yakalayacak. İspanya, İtalya, İngiltere gibi egemen olacak. İnşallah bunu ben görmesem de sizler göreceksiniz.”