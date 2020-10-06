Mesut Özil’den maskot Gunnersaurus’un maaşını ödeme teklifi

Pandemi nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Arsenal, kulübün 27 yıllık maskotu Gunnersaurus’a hayat veren çalışanı Jerry Quy’ın işine son vermişti… İngiliz kulübünün taraftarları ve futbolseverler tarafından tepki çeken bu kararı sonrası Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’den flaş bir çıkış geldi.

Aldığı maaş nedeniyle sürekli tartışılan ve uzun zamandır kadroya giremeyen Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maskot Gunnersaurus’ı yaşatan Jerry Quy isimli çalışanın tüm maaşını ödemek istediğini açıkladı. Özil, twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “27 senedir kulübümüzün maskotu olarak görev yapan Jerry Quy’un gönderilmesine çok üzüldüm. Arsenal kulübüne teklifim; Arsenal oyuncusu olduğum sürece Gunnersaurus’un tüm masraflarını ödemek. Bu sayede Jerry, sevdiği işe devam edebilir.“

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I'm offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player… pic.twitter.com/IfWN38x62z — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020

MAAŞI ÜZERİNDEN TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Yıllık masrafı 30 bin pound olan Gunnersaurus’un kulüpteki görevine son verilmesinin ardından Arsenal’de haftalık 350 bin pound kazanan Mesut Özil gündeme getirilmişti. İngiliz taraftarlar kadroya giremeden takımın en yüksek maaşına sahip olan Özil’i hedef haline getirerek Arsenal kulübüne tepki göstermişti.

Corona virüsü pandemi sürecinin başlamasıyla takımda maaş kesintisine giden Arsenal’de ilk olarak %12.5 kesilen maaşlar, FA Cup'ın kazanılmasından sonra %7.5'e düşmüştü. Ancak futbolcuların maaşındaki indirim, Arsenal'ı tatmin etmemiş, sıra daha sonra kulüp personeline gelmişti. Ağustos ayında 55 işçiyi kovan Arsenal, maçların seyircisiz olarak oynanması nedeniyle maskot Gunnersaurus’a ödenen ücreti gereksiz bularak işten çıkarma kararı almıştı.

27 YILLIK MASKOTU KOVUP, 50 MİLYON EURO'YA TRANSFER YAPTILAR

Futbolcu maaşlarına yıllık 265 milyon Euro ödeyen Arsenal, dün birbirine çok zıt kararlara imza attı. Londra ekibi, 27 yıldır kulüpte ‘Gunnersaurus' ismiyle maskot olan Jerry Quy'un işine son vermesinin ardından Atletico Madrid'den Thomas Partey'i 50 milyon Euro'ya transfer etti. Oldukça tepki çeken bu hareket sonrası İspanya La Liga devi Sevilla ise gece yarısı flaş bir açıklama yaparak Gunnersaurus'u transfer ettiğini duyurmuştu.

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GUNNERSAURUS'UN ÇIKIŞ HİKAYESİ

1993 yılında Arsenal'in açtığı maskot yarışmasını çizdiği dinazor resmiyle kazanan Peter Lovell isimli taraftar, Gunnersaurus'un yaratıcısı olarak biliniyor. 1993 yılında vizyona giren Jurassic Park filminden esinlendiği düşünülen küçük Peter yıllar içinde sembolleşecek bir maskota böylece hayat veriyor.