Mesut Özil’den maskot Gunnersaurus’un maaşını ödeme teklifi

Pandemi nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Arsenal, kulübün 27 yıllık maskotu Gunnersaurus’a hayat veren çalışanı Jerry Quy’ın işine son vermişti… İngiliz kulübünün taraftarları ve futbolseverler tarafından tepki çeken bu kararı sonrası Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’den flaş bir çıkış geldi.

Aldığı maaş nedeniyle sürekli tartışılan ve uzun zamandır kadroya giremeyen Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maskot Gunnersaurus’ı yaşatan Jerry Quy isimli çalışanın tüm maaşını ödemek istediğini açıkladı. Özil, twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “27 senedir kulübümüzün maskotu olarak görev yapan Jerry Quy’un gönderilmesine çok üzüldüm. Arsenal kulübüne teklifim; Arsenal oyuncusu olduğum sürece Gunnersaurus’un tüm masraflarını ödemek. Bu sayede Jerry, sevdiği işe devam edebilir.“

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I'm offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player… pic.twitter.com/IfWN38x62z

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020