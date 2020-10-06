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Sözcü

Galatasaray’da planlar altüst!

Galatasaray'da Belhanda, Feghouli ve Diagne elden çıkarılamadı, transfere kaynak bulunamadı. Orta saha ve kanatlarda rotasyon sıkıntısı yaşanıyor.

08:06 -
Haberler Futbol
Galatasaray’da planlar altüst!

Sezona iyi başlayıp iki kulvardaki ilk 4 maçını kaybetmeyen, futboluyla da göz dolduran Galatasaray, Fenerbahçe beraberliği sonrası Rangers'a boyun eğip Avrupa macerasını noktaladı, ardından Kasımpaşa önünde ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Bu sonuçlar, sarı-kırmızılılarda moralleri bozdu. Teknik Direktör Fatih Terim de sezon planlamasını gözden geçirmek zorunda kalacağı için kızgın. Deneyimli hoca, Kasımpaşa maçı bitmeden sahayı terk ederek oyunculara tepki gösterirken, olumsuz tabloya 90 dakika sonrası şu sözlerle dikkat çekmişti:

YÖNETİME TEPKİ VAR

“Ekonominin gidişatının kötülüğünü bana bağlayabilirler. Hatta borçlardan beni sorumlu tutabilirler. Bu takımla devam ediyorum. Mevcutla ne yapabiliriz, buna bakacağız.” Terim'in bu sözlerinden yola çıkarak, Galatasaray'daki gelişmeleri masaya yatırdık:

  • Daha önce takımı yarım sezon forvetsiz, yarım sezon da stopersiz bırakan yönetim, bu kez de orta alan ve kanatlara yeterli takviyeleri yapamadı.
  • Belhanda, Feghouli ve Diagne gibi isimler elden çıkarılamadı, transfere kaynak bulunamadı. Yıllık maaş yükü 10 milyon Euro'yu aşan ve elde kalan bu üçlünün yetersizliği, Rangers maçında ortaya çıktı.
  • Yönetimde sadece üç kişinin aktif olması ve transferdeki çıkmaz, camiayı tedirgin etti.
  • Sarı-kırmızılı taraftarlar da sessizliğini bozdu, sosyal medyada yönetime tepki göstermeye başladı.
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