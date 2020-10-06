Galatasaray’da planlar altüst!

Sezona iyi başlayıp iki kulvardaki ilk 4 maçını kaybetmeyen, futboluyla da göz dolduran Galatasaray, Fenerbahçe beraberliği sonrası Rangers'a boyun eğip Avrupa macerasını noktaladı, ardından Kasımpaşa önünde ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Bu sonuçlar, sarı-kırmızılılarda moralleri bozdu. Teknik Direktör Fatih Terim de sezon planlamasını gözden geçirmek zorunda kalacağı için kızgın. Deneyimli hoca, Kasımpaşa maçı bitmeden sahayı terk ederek oyunculara tepki gösterirken, olumsuz tabloya 90 dakika sonrası şu sözlerle dikkat çekmişti:

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“Ekonominin gidişatının kötülüğünü bana bağlayabilirler. Hatta borçlardan beni sorumlu tutabilirler. Bu takımla devam ediyorum. Mevcutla ne yapabiliriz, buna bakacağız.” Terim'in bu sözlerinden yola çıkarak, Galatasaray'daki gelişmeleri masaya yatırdık: