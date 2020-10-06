Galatasaray, Muslera kararını değiştirdi

Galatasaray transferi döneminin son gününü sessiz geçirirken, yabancı futbolcu sayısı da 15 olarak kaldı. Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süreli sahalardan uzak kalacak Fernando Muslera’nın lisansı sonradan çıkarıldı.
Ahmet Çalık’ın ayrılmasından sonra Valentine Ozornwafor’a lisans çıkaran sarı-kırmızılı takım, Uruguaylı kalecinin lisansını da TFF’den çıkardı, böylelikle kadro lisansı çıkan yabancı sayısı 15’e yükseldi.
Galatasaray kurallar gereği bu listeden bir yabancı futbolcuyu çıkarmak zorunda…
Fernando Muslera, Christian Luyindama, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Oghenekaro Etebo, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Valentine Ozornwafor, Younes Belhanda.