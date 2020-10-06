Fransa Açık’ta şike soruşturması! Düzensiz bahis faaliyetleri tespit edildi

ÜMİT GENÇ – Tüm dünyanın merakla takip ettiği tenisin en prestijli organizasyonlarından Roland Garros’ta, turnuvaya gölge düşürecek bir skandal ortaya çıktı. Fransız savcılar, kadınlar çiftler maçında şike yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Rumen çiftler Andreea Mitu ve Patricia Maria Tig’in Rus Yana Sizikova ve ABD’li Madison Brengle çiftine karşı oynadığı ilk tur maçı için “organize dolandırıcılık” ve “sporda yolsuzluk” şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Maçın video görüntülerinin izlendiği ve oyuncuların çok fazla basit hata yaptığının gözlendiği belirtiliyor. Özellikle ikinci setteki 5. oyuna yoğunluk veren Fransız savcılarının Rus Sizikova’nın yaptığı çift hata sonrası Rumen ikilinin oyunu kazanması üzerinde durduğu iddia ediliyor.

ANORMAL ŞEKİLDE BAHİS ALINDI

2. set 5’inci oyunda anormal şekilde bahis alındığı ve Rus Sizikova’nın bilerek servisin kırılmasını sağladığı iddia ediliyor.

I was told by several sources that many bookmakers issued alerts for abnormal betting in Sizikova/Brengle match at Roland Garros, Set 2 Game 5, Sizikova on serve to get broken. She got broken to love. This is the video of the game (thanks to @UnArdeal for finding the video). pic.twitter.com/OPSO6hBjJj — Stefano Berlincioni (@Carretero77) October 1, 2020

1 Ekim’de başlatılan soruşturmanın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Tenis Federasyonu Başkan Yardımcısı Alexei Selivanenko şu ifadeleri kullandı: “Resmi belgeler olmadığı sürece, herhangi bir şey hakkında yorum yapmak için çok erken. Tenisin bu tür vakalara karşı sıfır tolerans politikası var”

ÖMÜR BOYU MEN VE PARA CEZASI VAR

Rumen çiftler Mitu ve Mari, pazar günü üçüncü turda elenmeden önce ilk tur karşılaşmasını 7-6 (10-8), 6-4 kazanmıştı.

Soruşturma, bahisçilerin maçla ilgili düzensiz bahis faaliyeti tespit etmelerinin ardından, Alman Welt gazetesinin konuyu araştırması ve durumun şüphe uyandırdığı iddiasıyla başlatıldı.

Tenis Yolsuzlukla Mücadele Programı (TIU) şike yapmaktan suçlu bulunan herkes için spordan ömür boyu men ve 15 bin veya 200 bin dolar arasında para cezaları veriyor.

Buna benzer bir durum bu yılın başlarında bir kez daha yaşanmış ve Brezilyalı Joao Souza’ya birden fazla şüpheli ihlal yapması nedeniyle cezaya çarptırılmıştı.