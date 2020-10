Fransa Açık’ta şike soruşturması! Düzensiz bahis faaliyetleri tespit edildi

ÜMİT GENÇ – Tüm dünyanın merakla takip ettiği tenisin en prestijli organizasyonlarından Roland Garros’ta, turnuvaya gölge düşürecek bir skandal ortaya çıktı. Fransız savcılar, kadınlar çiftler maçında şike yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Rumen çiftler Andreea Mitu ve Patricia Maria Tig’in Rus Yana Sizikova ve ABD’li Madison Brengle çiftine karşı oynadığı ilk tur maçı için “organize dolandırıcılık” ve “sporda yolsuzluk” şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Maçın video görüntülerinin izlendiği ve oyuncuların çok fazla basit hata yaptığının gözlendiği belirtiliyor. Özellikle ikinci setteki 5. oyuna yoğunluk veren Fransız savcılarının Rus Sizikova’nın yaptığı çift hata sonrası Rumen ikilinin oyunu kazanması üzerinde durduğu iddia ediliyor.

2. set 5’inci oyunda anormal şekilde bahis alındığı ve Rus Sizikova’nın bilerek servisin kırılmasını sağladığı iddia ediliyor.

I was told by several sources that many bookmakers issued alerts for abnormal betting in Sizikova/Brengle match at Roland Garros, Set 2 Game 5, Sizikova on serve to get broken. She got broken to love. This is the video of the game (thanks to @UnArdeal for finding the video). pic.twitter.com/OPSO6hBjJj

— Stefano Berlincioni (@Carretero77) October 1, 2020