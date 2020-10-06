Fenerbahçe’den bütçe raporu: Kâr 8,5 milyon euro, harcama limiti onaylandı!

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon bütçe yapılanması hakkında Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bilgilendirme yaparken transfer dönemiyle ilgili detaylı bir tablo yayınladı.

Bu sezon 18 futbolcu transfer eden sarı lacivertliler, 8,5 milyon euro transfer kârı elde edildiğini açıkladı.

Öte yandan 2020-21 sezonuna ait tüm transferlerin, TFF Kulüp Lisans Kurul’u tarafından tanınan Takım Harcama Limiti dahilinde incelendiği ve onaylandığı belirtildi.

Yeni Sezon Futbol Yapılanmamız Hakkında Bilgilendirme https://t.co/DVCKJwscj2 pic.twitter.com/G8JObTpHq0 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 6, 2020

İşte Fenerbahçe’nin yaptığı açıklama:

Futbol A Takımımızın yeni sezon yapılanması dün itibarıyla tamamlanmıştır. Toplamda 18 yeni oyuncu takımımıza katılmış, 10’u kiralık olmak üzere 21 oyuncu takımımızdan ayrılmıştır.

Tüm bu yapılanma neticesinde, 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde edilmiş, 14,6 milyon euro transfer harcaması yapılmıştır. Toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde edilmiştir.

2020-21 sezon başı itibarıyla geçen sezonlar ile karşılaştırmalı oyuncu garanti ücret ve fesih giderlerimiz ile tüm teknik kadromuzun, kulüp personelimizin ve vergilerimizin de içinde olduğu personel bütçelerimiz aşağıdaki gibi şekillenmiştir.

* Personel bütçesi, teknik kadro, Futbol A.Ş., Fenerium çalışanları dahildir. ** 2020-21 Sezonu’nda gelir vergisi oranı %20 baz alınmıştır.

Tüm bu rakamlara bakıldığında, 2020-2021 sezonu oyuncu garanti ücretleri ve fesih bedelleri 35.9 milyon Euro olmuş, teknik kadromuz dahil tüm futbol takımı personelimizin de içinde olduğu, vergiler dahil bütçemiz ise 56 milyon Euro şeklinde gerçekleşmiştir.

2020-21 sezonuna ait tüm transferlerimiz, TFF Kulüp Lisans Kurul’u tarafından kulübümüze tanınan Takım Harcama Limiti dahilinde incelenmiş ve onaylanmıştır.”