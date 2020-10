Dünya Karting Şampiyonası’nda utanç verici olay! Luca Corberi’den skandal…

İtalya’nın Lonato kentinde düzenlenen FIA Karting KZ Dünya Şampiyonası’nda yarışan 23 yaşındaki İtalyan yarışçı Luca Corberi, 23 turluk final yarışında karıştığı kaza sonrası sinirlerine hakim olamayınca utanç verici görüntülere neden oldu.

Ailesinin inşa ettiği ve sahibi olduğu pistte yarışan Corberi, bir başka İtalyan yarışçı Paolo Ippolito ile çarpışında 9. turda yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Kaza sonrası pistten ayrılmayan ve yol kenarında Ippolito’nun tekrar o bölgeden geçmesini bekleyen Corberi, aracından kopan tampon parçasını rakibine fırlattı.

Karting driver Luca Corberi got mad at a race and did this!

Ama skandal bununla da bitmedi.

Yarışın sona ermesini bekleyen ve araçların park yerine giden Corberi, koşarak Ippolito’ya saldırdı. Yere yatırdığı rakibini yumruklayan Corberi’yi etraftaki kişiler ayırdı.

Karter Luca Corberi continues to vent his anger after the kart race. Somebody arrest this guy. (via @EstagiariodaF1) pic.twitter.com/R9Kuk2VI4G

— F1 Feeder Series (@F1FeederSeries1) October 4, 2020