Dünya Karting Şampiyonası’nda utanç verici olay! Luca Corberi’den skandal…

İtalya’nın Lonato kentinde düzenlenen FIA Karting KZ Dünya Şampiyonası’nda yarışan 23 yaşındaki İtalyan yarışçı Luca Corberi, 23 turluk final yarışında karıştığı kaza sonrası sinirlerine hakim olamayınca utanç verici görüntülere neden oldu.

Ailesinin inşa ettiği ve sahibi olduğu pistte yarışan Corberi, bir başka İtalyan yarışçı Paolo Ippolito ile çarpışında 9. turda yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Kaza sonrası pistten ayrılmayan ve yol kenarında Ippolito’nun tekrar o bölgeden geçmesini bekleyen Corberi, aracından kopan tampon parçasını rakibine fırlattı.

Karting driver Luca Corberi got mad at a race and did this! Lost his head! pic.twitter.com/2XqsbZMQcF — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) October 4, 2020

Ama skandal bununla da bitmedi.

Yarışın sona ermesini bekleyen ve araçların park yerine giden Corberi, koşarak Ippolito’ya saldırdı. Yere yatırdığı rakibini yumruklayan Corberi’yi etraftaki kişiler ayırdı.

Karter Luca Corberi continues to vent his anger after the kart race. Somebody arrest this guy. (via @EstagiariodaF1) pic.twitter.com/R9Kuk2VI4G — F1 Feeder Series (@F1FeederSeries1) October 4, 2020

“BU İKİ APTALI MEN EDİN”

Yaşananların ardından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Eski F1 dünya şampiyonu pilotu Jenssen Button, CIK-FIA Karting Başkanı Felipe Massa’nın harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

Button, “Corberi, bugün FIA Karting Dünya Şampiyonları’ndaki iğrenç davranışından sonra yarışçı kariyeriyle ilgili sahip olduğu bütün şanslarını yok etti. Babası pistin sahibi ve rakibini duvara iten gücün sahibi. Bu iki aptal için de ömür boyu men cezası gelmeli” ifadelerini kullandı.

CORBERI: BİR DAHA ASLA YARIŞMAYACAĞIM

Yaşananların ardından Facebook hesabından bir açıklama yayınlayan 23 yaşındaki Corberi, ‘hayatının en kötü günü’ olduğunu söyleyerek bir daha asla yarışmayacağını duyurdu.

“Yaptıklarım için motor sporları topluluğundan özür dilemek istiyorum. Neden bu kadar utanç verici bir davranışta bulunduğumu açıklamak için hiçbir mazeretim yok. Bu kariyerimin 15 yılı boyunca hiç yapmadığım bir şeydi ve umarım gelecekte başkaları tarafından tekrarlanmaz. Yarıştan sonra jüri üyelerinden lisansımın askıya alınmasını istedim çünkü telafi edilemez hatamın bilincindeyim. Ama uluslararası kurallara göre bunu yapma yetkileri olmadığını söylediler. Bu yüzden onlara karşı tepki göstermeyin, sadece işlerini ellerinden gelen en iyi şekilde yapıyorlar. Bu nedenle hayatımın geri kalanında başka bir motor sporları yarışmasına katılmamaya karar verdim. Ailem 1985’ten beri karting sporunun içinde. Bu en kötü olaylardan biri olarak hatırlanacak ve asla unutmayacağım. Herhangi bir hoşgörü istemiyorum çünkü bunu hak etmiyorum. Verilecek tüm cezaları kabul ediyorum.”

Corberi ailesi | Foto: Fia Karting

MASSA: KABUL EDİLEMEZ

F1 efsanesi ve karting yönetim organı olan CIK-FIA’nın Başkanı Felipe Massa, Corberi’nin saldırı anlarını gösteren fotoğrafların yer aldığı bir tweet attı.

Massa, “Bu davranış bizim sporumuzda kabul edilmez. Bu bireyler eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşecekler” diyerek olayların cezasız kalmayacağını duyurdu.

Öte yandan FIA’nın resmi hesabından yapılan paylaşımda, “FIA ve ACI, İtalya’nın Lonato kentinde düzenlenen FIA Karting KZ Dünya Şampiyonası sırasında yarışçılar, takım üyeleri ve pist görevlilerinin dahil olduğu rahatsız edici olaylardan derin endişe duyuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı” ifadelerini kullandı.