Barcelona’nın corona kaybı 200 milyon Euro

İspanya La Liga devi Barcelona, corona virüsü nedeniyle 200 milyon Euro’dan fazla gelir kaybettiğini açıkladı.

Kulüp, dünyayı etkisi altına alan salgın olmasaydı geçen yılı 2 milyon Euro karla kapatacağını iddia ederken, geçen sezonu ise 1 milyon Euro gelirle kapatan ilk kulüp olmayı hedefliyordu.

Maçların ertelenmesi ve sonrasında taraftarların statlara gidememesi nedeniyle maç günü gelirlerinden olan Barcelona, Messi önderliğinde futbolcu maaşlarından büyük kar etti. Futbolcular yüzde 70’e yakın maaş kesintisini kabul etmişti.

Öte yandan Barcelona, Luis Suarez, Rakitic ve Vidal gibi oyuncuların ayrılmasıyla da büyük bir gider kaleminden kurtuldu.

Barcelona’da maçların seyircisiz oynanmaya devam etmesi halinde bu yıl da gelirlerinin yüzde 8 düşeceği tahmin ediliyor.

Geçen sezonu kötü bir performansla tamamlayan Barcelona, yeni teknik direktörü Ronald Koeman ile La Liga’ya 3 haftada 7 puanla başladı.