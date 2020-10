Arsenal sabah işçi kovdu, gece Partey’i 50 milyon Euro’ya transfer etti

Corona virüsü nedeniyle tüm futbol ekonomisi darbe aldı. Bazı kulüpler işçi çıkardı, bazıları futbolcularından maaşlarında indirime veya kesintiye gitmesini istedi.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’da ise maaş kesintisi sıkıntılı da olsa gerçekleşti. İlk olarak %12.5 kesilen maaşlar, FA Cup’ın kazanılmasından sonra %7.5’e düştü. Ancak futbolcuların maaşındaki indirim, Arsenal’ı tatmin etmedi. Sıra işçilere geldi…

Futbolcu maaşlarına yıllık 265 milyon Euro ödeyen Arsenal, dün birbirine çok zıt kararlara imza attı. Londra ekibi, 27 yıldır kulüpte ‘Gunnersaurus’ ismiyle maskot olan Jerry Quy’un işine son verdi.

Kulüpte bir ikon haline gelen Gunnersaurus’un kovulması, taraftarların tepkisini çekti. Ağustos ayında 55 işçiyi kovan Arsenal, maçların seyircisiz olarak oynanması nedeniyle maskota ödenen ücreti gereksiz bularak bu kararı aldı.

Oynamayan Mesut Özil’e 350 bin pound ödeyen Arsenal, kulüpte yarı zamanlı çalışan Gunnersaurus’u kovduğu günün akşamında Atletico Madrid’den Thomas Partey’i 50 milyon Euro’ya transfer etti.

Welcome to the Partey!

@Thomaspartey22#NoThomasNoPartey pic.twitter.com/009Er2kZBK

— Arsenal (@Arsenal) October 5, 2020