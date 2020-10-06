Altaylı yıllar başlıyor

Iker Casillas, küçük bir çocukken Madrid'de keşfedildi. Çok çalışıyordu. Amaç belliydi: Real Madrid, onu dünyanın en iyisi olarak hazırlıyordu. Bernabeu'da, Real'in oynadığı maçlarda, rakip kalenin arkasında top toplayıcı görevi verdiler! Buradaki psikolojik düşüncenin temeli, baskıyı bilinç altına işlemeleriydi. 100 bin kişi önünde Real hücum yaparken rakip kaleciler ne yaşıyordu? Bunu öğrettiler. 17 yaşına geldiğinde “Sen hazırsın, Real Madrid'in kalesi sana teslim” dediler.

DİKKAT ÇEKEN BAŞARI

Gelelim Altay'a, 1998 doğumlu bu gencimizi Ankaragücü'den beri takip ediyorum. Cesur, çabuk, pozisyon alma başarısı çok dikkatimi çekti. Sonra Fenerbahçe dönemi. Hataları oldu ama morali hiç bozulmayan yapısı çok hoşuma gidiyordu. Bu hataları genç Rüştü, genç Volkan zaten yapmıştı. Son iki haftada Altay'ın fotoğrafı kusursuza döndü. Artık alıştı sanki. Büyük kaleci mesajlarını daha fazla vermeye başladı bizlere. Fenerbahçe kalecisi olmak, ateşten gömlek giymek demek. O gömleği giydi artık.

ROSIER İÇİN BEYAZ SAYFA

Bir Fransız… Rosier… 24 yaşında… Tam patlama yapamamış bir oyuncu. 77 maçtaki asist sayısı 7. Ancak savaşçı kimliğini hiç kaybetmemiş. Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma vermişler ona. Fransız futbol ekolü tekniği çok sever. Bunu fizikle birleştirirseniz artık iyi oyuncusunuzdur Fransızlar için. Rosier için Beşiktaş büyük şans. Burada yapabilecekleri kendisi için beyaz sayfanın yeniden açılışı olacak. Merakla bekliyorum.

GALATASARAY’DA YÖNETİMİN YANLIŞI

Taraftarların beklediği orta saha transferlerini gerçekleştiremedi Galatasaray. Nasıl bir orta saha? Serbest vuruş ustası, savunmanın arasına nefis toplar atabilecek bir mimar. Oyunu yönlendirecek, saha içindeki bunalım anlarında ortaya çıkacak bir sanatçı. Böyle oyuncular var. Pahalı olabilirler. Bu tarz oyuncu tipleri, size şampiyonluk getirebilir. Yönetimin bu konuyu ‘olmazsa olmaz' düşüncesine getirmesi çok önemliydi. Feghouli, Belhanda, Etebo. Onları kastetmiyorum. Çünkü gördük, Rangers'e bile kafa tutamadılar. Bazen büyük fedakârlıklar, size büyük başarılar getirir.

FUTBOLDA DÜN YOKTUR

Alexander Sörloth artık yok. Özellikle Ünal Karaman döneminde oynanan tempolu futbol, girilen birçok gol pozisyonu hiç yok. Trabzon başka bir oyuna evriliyor. Bu sistem bana hiç zevk vermedi. Çünkü Novak ve Sosa gibi ustaları arıyor takım. Bu, açıkça belli. Her yaptığınız transfer sizi uçurmaz. Sanki bunu yaşıyor Trabzon.