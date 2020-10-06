SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Almanya Türkiye maçı saat kaçta? Milli maçın günü ve kanalı…

UEFA Uluslar Ligi’nde yarın Almanya'ya konuk olacağız. 11 Ekim'de Ukrayna ve 13 Ekim’de İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Takım zorlu mücadelelerin öncesinde Almanya ile hazırlık maçı yapacak. İki ekip arasındaki mücadele Rheinenergiestadion’da oynanacak. Almanya Türkiye maçı 21:45'te başlayacak.

14:53 -
Haberler Futbol
Almanya Türkiye maçı saat kaçta? Milli maçın günü ve kanalı…

Türkiye A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamında Almanya ile Köln’de karşı karşıya geliyor. UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde moral depolamak isteyen Türkiye’nin Almanya ile karşılaşacağı mücadele 7 Ekim günü saat 21:45’te başlayacak.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Türkiye maçı 7 Ekim 21.45'te Rheinenergiestadion'da oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Almanya Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda, saat kaçta? – Spor Haberleri

KADRODA KİMLER VAR? A Milli Takımızın Ekim ayında oynayacağı 3 karşılaşma için aday kadro açıklandı. Ay-yıldızlılar; hazırlık maçında Almanya, Uluslar Ligi’nde ise Rusya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş’in seçtiği kadro şöyle;

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.

Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç

Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman