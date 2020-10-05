Transfer döneminde son gün! İşte yapılan transferler

Pandemi nedeniyle uzatılan yaz transfer dönemi bu gece sona eriyor. 4 Ağustos’ta açılan tescil döneminin son gününde takımlar eksik bölgelerine takviye yapmak için zamanla yarışıyor. Biz de haberimizde son transferleri sizler için derledik.
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- Beşiktaş’ın Leicester City’den kiraladığı kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, sabah saatlerinde İstanbul’a ulaştı.
- Fenerbahçe’nin Basel’den kiraladığı forvet oyuncusu Kemal Ademi, İstanbul’a geldi.
- Trabzonspor, Palmeiras’tan savunma oyuncusu Vitor Hugo’yu şehre getirdi.
Son güncelleme: 08:41 05.10.2020