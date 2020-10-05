Süper Lig’de transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transferler için son saatler…

Süper Lig’de 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayan yaz transfer sezonu 5 Ekim Pazartesi günü sona eriyor. Geçmiş sezonlara kıyasla daha hareketli geçen transfer sezonunun son gününde takımlar, anlaştıkları futbolcularla sözleşme imzalayabilecek.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

TFF kararına göre, 2020-21 Futbol Sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

“Ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi tarihleri ise henüz duyurulmadı.

TRANSFER DÖNEMİNDE KULÜPLER PARA SAÇTI

Corona virüsü pandemisi nedeniyle kulüplere uygulanan mali kısıtlamalara rağmen Avrupa’nın en iyi beş ligi transfer dönemi boyunca 2 milyar 750 milyon Euro (24.910.250.000,00 TL) üzerinde harcama yaptı. Bu harcamanın 1 milyar Euro’dan fazlası Premier Lig’den geldi.

İlkbahar aylarından itibaren tüm dünyada uygulanan karantina önlemleri, birçok sektörü olduğu gibi futbol kulüplerini de ağır kayıplara uğrattı. Maç günü gelirleri, bilet satışları, yayın gelirleri gibi birçok maddi kaynak kaybı yaşayan kulüpler, transfer dönemi açıldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etti.

Özellikle salgının başladığı günlerde futbol için “artık eskisi gibi yüksek paralar harcanmayacak” sözleri hayalde kaldı. İngiltere’de 27 Temmuz’da açılan transfer penceresinden bugüne kadar 1.03 milyar Sterlin harcandığı tespit edildi.

Gelecek Pazartesi günü sona erecek transfer dönemine kadar bu rakamın daha da artması beklenirken, kulüplerin yaşanan pandemi ve ekonomik buhrandan ders çıkarmamış olması özellikle taraftarları şaşkına uğrattı.

CHELSEA PARA SAÇTI, CITY BOŞ DURMADI

Son olarak kaleci Edouard Mendy’yi kadrosuna katan Chelsea, transfere toplamda 250 milyon Euro verirken Alman orta saha oyuncusu Kai Havertz’e ödenen 80 milyon Euro’luk bonservis bedeli ise kulüp rekoru olarak tarihe geçti.

Rus milyarder Roman Abramovich’in sahibi olduğu Chelsea’nin yanı sıra, Arap milyarder Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan’ın takımı Manchester City de transfer döneminde sessiz kalmadı.

İngiliz ekibi, bu sezon yaptığı transferlere 140 milyon Euro üzerinde bir harcama yaptı (Fernan Torres-27 milyon Euro, Nathan Ake-45 milyon Euro ve Ruben Dias-68 milyon Euro).

Özellikle Dias’ın Benfica’dan transfer edilmesiyle, 2016’da City’de göreve gelen Pep Guardiola’nın sadece savunma oyuncularına 450 milyon Euro’dan fazla para harcaması bir başka haberimize konu olmuştu… Derleyen – Alican ÖZCAN |