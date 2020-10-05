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Süper Lig’de 4 haftalık program açıklandı! 5, 6, 7 ve 8. hafta

Süper Lig'de yeni program açıklandı. TFF; 5, 6, 7 ve 8. haftada oynanacak karşılaşmaların gün ve saatlerini paylaştı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadele 25 Ekim Pazar günü oynanacak.

12:57 -
Haberler Futbol
Süper Lig’de 4 haftalık program açıklandı! 5, 6, 7 ve 8. hafta

Süper Lig’de milli maçlar arasından sonra oynanacak 4 haftalık program, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Ligde heyecan 17 Ekim Cumartesi günü saat 13.30 oynanacak Çaykur Rizespor-Ankaragücü maçıyla yeniden başlayacak.

4 Haftalık fikstür şöyle;

5. HAFTA

17 Ekim Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor-Ankaragücü

16.00 Kayserispor-Sivasspor

16.00 Konyaspor-Yeni Malatyaspor

19.00 Trabzonspor-Başakşehir

18 Ekim Pazar

13.30 Hatayspor-Erzurumspor

16.00 Karagümrük-Kasımpaşa

16.00 Antalyaspor-Gaziantep FK

19.00 Göztepe-Fenerbahçe

19 Ekim Pazartesi

20.00 Galatasaray-Alanyaspor

20.00 Gençlerbirliği-Denizlispor

6. HAFTA

23 Ekim Cuma

20.00 Kasımpaşa-Göztepe

24 Ekim Cumartesi

13.30 Ankaragücü-Hatayspor

16.00 Gaziantep FK-Konyaspor

19.00 Başakşehir-Antalyaspor

19.00 Erzurumspor-Antalyaspor

25 Ekim Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği

16.00 Alanyaspor-Karagümrük

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor

26 Ekim Pazartesi

20.00 Sivasspor-Çaykur Rizespor

20.00 Denizlispor-Beşiktaş

7. HAFTA

30 Ekim Cuma

20.00 Karagümrük-Erzurumspor

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

31 Ekim Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK

16.00 Göztepe-Alanyaspor

16.00 Galatasaray-Ankaragücü

1 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Kayserispor

16.00 Konyaspor-Başakşehir

19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

2 Kasım Pazartesi

20.00 Hatayspor-Sivasspor

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe

8. HAFTA

6 Kasım Cuma

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş

7 Kasım Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor

16.00 Alanyaspor-Trabzonspor

16.00 Erzurumspor-Göztepe

19.00 Fenerbahçe-Konyaspor

8 Kasım Pazar

13.30 Ankaragücü-Karagümrük

13.30 Yeni Malatyaspor-Denizlispor

16.00 Kayserispor-Hatayspor

16.00 Başakşehir-Gençlerbirliği

19.00 Sivasspor-Galatasaray

süper lig
Son güncelleme: 13:11 05.10.2020