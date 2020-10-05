Süper Lig’de 4 haftalık program açıklandı! 5, 6, 7 ve 8. hafta

Süper Lig’de milli maçlar arasından sonra oynanacak 4 haftalık program, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Ligde heyecan 17 Ekim Cumartesi günü saat 13.30 oynanacak Çaykur Rizespor-Ankaragücü maçıyla yeniden başlayacak.
17 Ekim Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor-Ankaragücü
16.00 Kayserispor-Sivasspor
16.00 Konyaspor-Yeni Malatyaspor
19.00 Trabzonspor-Başakşehir
18 Ekim Pazar
13.30 Hatayspor-Erzurumspor
16.00 Karagümrük-Kasımpaşa
16.00 Antalyaspor-Gaziantep FK
19.00 Göztepe-Fenerbahçe
19 Ekim Pazartesi
20.00 Galatasaray-Alanyaspor
20.00 Gençlerbirliği-Denizlispor
23 Ekim Cuma
20.00 Kasımpaşa-Göztepe
24 Ekim Cumartesi
13.30 Ankaragücü-Hatayspor
16.00 Gaziantep FK-Konyaspor
19.00 Başakşehir-Antalyaspor
19.00 Erzurumspor-Antalyaspor
25 Ekim Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
16.00 Alanyaspor-Karagümrük
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor
26 Ekim Pazartesi
20.00 Sivasspor-Çaykur Rizespor
20.00 Denizlispor-Beşiktaş
30 Ekim Cuma
20.00 Karagümrük-Erzurumspor
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
31 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK
16.00 Göztepe-Alanyaspor
16.00 Galatasaray-Ankaragücü
1 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Kayserispor
16.00 Konyaspor-Başakşehir
19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
2 Kasım Pazartesi
20.00 Hatayspor-Sivasspor
20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe
6 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş
7 Kasım Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor
16.00 Alanyaspor-Trabzonspor
16.00 Erzurumspor-Göztepe
19.00 Fenerbahçe-Konyaspor
8 Kasım Pazar
13.30 Ankaragücü-Karagümrük
13.30 Yeni Malatyaspor-Denizlispor
16.00 Kayserispor-Hatayspor
16.00 Başakşehir-Gençlerbirliği
19.00 Sivasspor-Galatasaray