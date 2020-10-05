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Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş’ta!

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City forması giyen Rachid Ghezzal, Beşiktaş'a kiralandı

21:32 -
Haberler Beşiktaş
Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş’ta!

Beşiktaş Kulübü, Leicester City’de oynayan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şöyle;

“Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İngiltere´nin Leicester City kulübünde bulunan Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rachid Ghezzal´a Beşiktaş Ailesi´ne hoş geldin der, başarılar dileriz.”

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Son güncelleme: 22:03 05.10.2020