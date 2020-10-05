Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş’ta!

Beşiktaş Kulübü, Leicester City’de oynayan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şöyle;
“Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İngiltere´nin Leicester City kulübünde bulunan Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rachid Ghezzal´a Beşiktaş Ailesi´ne hoş geldin der, başarılar dileriz.”
Beşiktaş’a hoş geldin Rachid Ghezzal! pic.twitter.com/6JoZbRP8Sa
— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 5, 2020