Miami Heat, Jimmy Butler’ın tarihi performansı LA Lakers’ı yendi

NBA Final serisinde Los Angeles Lakers ile Miami Heat’in şampiyonluk çekişmesi farklı bir boyut aldı! Heat, 2-0 geride çıktığı maçta Lakers’ı Jimmy Butler’ın süper performansı sayesinde 115-104 yenerek seride durumu 2-1’e getirdi.

40 sayı, 11 ribaund ve 13 asist ile oynayarak triple-double yapan Butler, NBA Finalleri tarihinde 40+ sayı atıp bu istatistiklere ulaşan 3. isim oldu. Daha önce finallerde 40+ sayı ve triple-double yapan diğer oyuncular: Jerry West (1969 – 7. Maç) ve LeBron James (2015 – 5. Maç).

40-point triple-double x Game 3 W! @JimmyButler‘s 40 PTS, 11 REB, 13 AST push the @MiamiHEAT to the Game 3 win! #NBAFinals #Drop40 Game 4: Tuesday – 9pm/et, ABC pic.twitter.com/TjT7VS3h2T — NBA (@NBA) October 5, 2020

İkinci maçta olduğu gibi sakatlıkları devam eden Bam Adebayor ve Goran Dragic’in forma giymediği maçta Butler, 45 dakika parkede kaldı. Gösterdiği tarihini performansla takımının final serisinde 3-0 geriye düşmesine engel olan Butler, maç sonunda yaptığı açıklamada “Lakers’ın başı belada” dedi.

Maç sonu konuşmasında, “Triple-double yapmak benim için önemli değil. Benim için önemli olan tek şey kazanmak” ifadelerini kullanan Butler, ayrıca 2 top çalma, 2 blok istatistikleri yakalarken, 20’de 14 şut isabetiyle oynadı.

Miami Heat’te galibiyete katkı sağlayan diğer isimler de 17’şer sayıyla Olynyk ve Herro oldu.

LEBRON’DAN 8 TOP KAYBI

Adebayo’nun sakatlığı sonrasında uzun rotasyonunda sıkıntı yaşayan ve LA Lakers’ı alan savunmasıyla durdurmaya çalışan Miami Heat, bu maçta başarılı oldu.

Anthony Davis maçı 9’da 6 atarak toplamda 15 sayıyla tamamladı. Lebron James 25 sayı, 10 ribaund ve 8 asistle oynasa da 8 de top kaybı yaptı. Kuzma ve Morris de 19’ar sayıyla maçı tamamladı.

Final serisinde iki takımı karşı karşıya getirecek 4. maç 7 Ekim Çarşamba günü oynanacak.