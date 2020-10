Miami Heat, Jimmy Butler’ın tarihi performansı LA Lakers’ı yendi

NBA Final serisinde Los Angeles Lakers ile Miami Heat’in şampiyonluk çekişmesi farklı bir boyut aldı! Heat, 2-0 geride çıktığı maçta Lakers’ı Jimmy Butler’ın süper performansı sayesinde 115-104 yenerek seride durumu 2-1’e getirdi.

40 sayı, 11 ribaund ve 13 asist ile oynayarak triple-double yapan Butler, NBA Finalleri tarihinde 40+ sayı atıp bu istatistiklere ulaşan 3. isim oldu. Daha önce finallerde 40+ sayı ve triple-double yapan diğer oyuncular: Jerry West (1969 – 7. Maç) ve LeBron James (2015 – 5. Maç).

