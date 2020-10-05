Miami Heat, Jimmy Butler’ın tarihi performansı LA Lakers’ı yendi

NBA Final serisinde Los Angeles Lakers ile Miami Heat’in şampiyonluk çekişmesi farklı bir boyut aldı! Heat, 2-0 geride çıktığı maçta Lakers’ı Jimmy Butler’ın süper performansı sayesinde 115-104 yenerek seride durumu 2-1’e getirdi.
40 sayı, 11 ribaund ve 13 asist ile oynayarak triple-double yapan Butler, NBA Finalleri tarihinde 40+ sayı atıp bu istatistiklere ulaşan 3. isim oldu. Daha önce finallerde 40+ sayı ve triple-double yapan diğer oyuncular: Jerry West (1969 – 7. Maç) ve LeBron James (2015 – 5. Maç).
40-point triple-double x Game 3 W! @JimmyButler‘s 40 PTS, 11 REB, 13 AST push the @MiamiHEAT to the Game 3 win! #NBAFinals #Drop40
Game 4: Tuesday – 9pm/et, ABC pic.twitter.com/TjT7VS3h2T
— NBA (@NBA) October 5, 2020
İkinci maçta olduğu gibi sakatlıkları devam eden Bam Adebayor ve Goran Dragic’in forma giymediği maçta Butler, 45 dakika parkede kaldı. Gösterdiği tarihini performansla takımının final serisinde 3-0 geriye düşmesine engel olan Butler, maç sonunda yaptığı açıklamada “Lakers’ın başı belada” dedi.
Maç sonu konuşmasında, “Triple-double yapmak benim için önemli değil. Benim için önemli olan tek şey kazanmak” ifadelerini kullanan Butler, ayrıca 2 top çalma, 2 blok istatistikleri yakalarken, 20’de 14 şut isabetiyle oynadı.
Miami Heat’te galibiyete katkı sağlayan diğer isimler de 17’şer sayıyla Olynyk ve Herro oldu.
Adebayo’nun sakatlığı sonrasında uzun rotasyonunda sıkıntı yaşayan ve LA Lakers’ı alan savunmasıyla durdurmaya çalışan Miami Heat, bu maçta başarılı oldu.
Anthony Davis maçı 9’da 6 atarak toplamda 15 sayıyla tamamladı. Lebron James 25 sayı, 10 ribaund ve 8 asistle oynasa da 8 de top kaybı yaptı. Kuzma ve Morris de 19’ar sayıyla maçı tamamladı.
Final serisinde iki takımı karşı karşıya getirecek 4. maç 7 Ekim Çarşamba günü oynanacak.