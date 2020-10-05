Kendimizi aştık (!) gol bekliyoruz… Avrupa liglerinde maç başına gol ortalamaları

DERLEYEN / METİN AKTAŞOĞLU Süper Lig’de ilk dört hafta geride kalırken milli araya girilen şu dönemde tartışma yaratan bir konuya, bir probleme değinmekte fayda olduğunu görüyoruz. Pandeminin etkisi, seyircisiz oynanan maçlar, yeteri kadar hazırlanamamak, Türkiye özelinde harcama limitlerinin transferlerin kalitesi üzerindeki etkisi… Bu faktörlerin futbolu ne kadar etkileyeceği ve yine bu faktörlerin kaliteyi düşürüp düşürmeyeceği bir soru işaretiydi.

Sadece gollere bakarak oyunun kalitesini elbette çözemeyiz ancak goller, gol sayıları, ligin genelindeki gol ortamalaları ülkenin futbol anlayışı ile ilgili genel bir tablo çizmekte de yardımcı olur. En azından bu veriler ülke futbolunun içinden geçtiği süreci parlak günleri veya buhran dönemlerini işaret etmeye yarar. Biz de bundan hareketle geride kalan haftalarda Avrupa’nın zirvedeki 12 ligindeki gol ortalamalarına baktık. Gerçekten Süper Lig, maç başına gol ortalaması sıralamasında geride miydi? Futbolumuz kalitesiz mi acaba? Cevabı verelim; genel kalite değerlendirmesini sadece gole bakarak yapmak, hele yalnızca 4 hafta oynanmışken yapmak yanlış olur… Ama evet, sıralamada gerilerdeyiz ve futbolumuz, sahadaki o futbol topu -zaten izlediğimizde de göze çarpan bir şekilde- biraz daha kalite için oyuncuların gözlerinin içine bakıyor resmen.

Tablonun zirvesinde futbol dünyasının NBA’i olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İngiltere Premier Lig yer alıyor. Toplamda 144 gol atılan ve 3.79 gol ortalaması yakalayan futbolun beşiğini, yükselişteki İtalya Serie A takip ediyor. Toplam 95 gol ve 3.52 gol ortalaması ile Serie A ikinci, Lewandowski ve Haaland’lı Almanya Bundesliga da toplam 92 gol ve 3.41 ortalama ile dördüncü. Üçüncü sırada ise bir başka Bundesliga yer alıyor. Avusturya Bundesliga.

Bizi geçen Avusturya…

Geride kalan maçlarda toplam 82 gol ve 3.42 gol ortalaması yakalanan ligde mücadele eden takımlar, özellikle Salzburg’u yakalamak için oyun yapılarını değiştirmek zorunda olduklarını fark ettiler. Zaten bol gole teşne ligde rakamlar yükseldikçe Avusturya futbolu da yükseldi. Bildiğiniz üzere UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, Avusturya’nın gerisinde kaldı, bu tabloya göre durum, aslında o kadar şaşırılacak bir durum değil…

Peki Türkiye nerede? Türkiye 12 lig arasında şimdilik 9. sırada yer alıyor. Süper Lig’de toplam 95 gol atıldı ve 4. hafta sonunda 2.50’lik bir ortalama yakalandı. Aslında Türkiye kadar ilginç bir durumun içinde İspanya La Liga da yer alıyor. 95 gol atılan La Liga’da yakalanan ortalama 2.21. Gol zenginliği ile tanınan ligde bu ortalama ciddi bir gol krizinin göstergesi.

Türkiye’ye geri dönecek olursak; 2.50’nin anlamına bakmakta fayda var. Süper Lig’in yakın tarihinde 2.50’den düşük yalnızca bir sezon var. Bursaspor’un şampiyonluğu ile sonuçlanan 2009-2010 sezonunda maç başına 2.37 gol atılmış. O günden bu yana en düşük ortalama ile karşı karşıyayız ancak elbette daha sezonun çok başı. Süper Lig ekiplerinin açılacaklarını umuyoruz.

SON YILLARDA SÜPER LİG’DEKİ GOL ORTALAMALARI

20-21: 2.50

19-20: 2.86

18-19: 2.68

17-18: 2.96

16-17: 2.71

15-16: 2.70

14-15: 2.85

13-14: 2.63

12-13: 2.67

11-12: 2.61

10-11: 2.74

09-10: 2.37

Bir başka dikkat çeken durum da kafa gollerinin ağırlığı. Süper Lig’de şu ana kadar atılan gollerin yüzde 21.17’si kafa ile atılmış. Bu alanda beş büyük lig ile kıyaslama yaptığımızda bizi geçen tek lig Almanya Bundesliga. Bundesliga’da bu oran yüzde 25. Fransa’da gollerin yüzde 18.35’i, İngiltere’de yüzde 15.97’si, İspanya’da 11.58’i ve İtalya’da yüzde 10.53’ü kafa ile atılmış.

Penaltıda artış var! İngiltere’de ise penaltı golleri ikiye katlandı…

Elle oynama kuralının yenilenmesiyle penaltı sayıları da göz atılan bir başka istatistik olurken penaltı gollerinde Süper Lig için bir artış görülüyor ancak bu küçük bir artış olarak değerlendirilebilir. Geçen sezon 875 golün 115’i, yani yüzde 13.14’ü penaltıdan atılmış. Yeni sezonda ise 85 golün 13’ü (yüzde 15.30) beyaz noktadan geldi.

Penaltılara ve tartışmalı kurala dikkat çeken bir diğer ülke olan İngiltere’de ise 144 golün 23’ü penaltıdan geldi. Kafa golü kadar penaltı golü atılan ligde oran yüzde 15.97 ve bu dikkat çekici bir artış. Premier Lig’de geçen sezon toplam 1034 golün 72’si yani sadece yüzde 6.96’sı penaltı noktasından gelmiş.