İstanbul Valiliği: Formula 1 seyircisiz

SÖZCÜ/İSTANBUL – Formula 1’de 2020 takvimine eklenmesiyle Türkiye’deki sporseverler ve Formula 1 tutkunlarında büyük heyecan uyandıran Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin seyircisiz olarak gerçekleştirileceği açıklandı.

Sezonun 14. yarışı olarak takvime eklenen Türkiye Grand Prix’sinin biletleri 15 Eylül’de satışa çıkmıştı. Platinum, Gold, Silver ve Açık Alan kategorilerinde satılan biletlerin, indirimli dönemde en ucuzu 90 TL, en pahalısı ise 1900 TL olarak belirlenmişti. Organizatörler 15 Eylül’de satışa sunulan 10 bin adet indirimli dönem biletinin 2 buçuk saat içinde tükendiğini ifade etmişti.

Daha sonrasında normal fiyat üzerinden satışa devam edilirken 10 binin üzerinde biletin satıldığı biliniyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Corona virüsü salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00’da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.”