Gol düellosunda kazanan 4-3’le Bayern Münih oldu! Robert Lewandowski 4 gole de imza attı

Bundesliga’da üçüncü haftanın kapanış maçında Bayern Münih, konuğu Hertha Berlin’i 4-3’lük skorla mağlup ederken müsabakaya Robert Lewandowski damga vurdu. Nefes kesen maç sonunda Bayern, 6 puana yükseldi, Hertha ise 4 puanda kaldı. Robert Lewandowski takımının gollerinin tamamına imza attı ve Allianz Arena’da çıktığı 98 maçta gol sayısını da 103’e çıkardı.

Maçta öne çıkan isimlerden biri de Hertha Berlin’in kalecisi Alexander Schwolow oldu. Schwolow, belki de Bayern’in farklı galip gelmesini, kritik kurtarışlarıyla önledi ve takımını maçta tuttu.

Perdeyi 40’ta Lewandowski açtı, Polonyalı yıldız 51’de farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Farkın açılabileceği düşünülürken oyundan kopmayan Hertha, 59’da Jhon Cordoba ile durumu 2-1’e getirdi, 71’de Matheus Cunha ile de skoru eşitlemeyi başardı.

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Gol düellosu!

Son bölümde bir kez daha gol düellosu yaşanırken Lewa, 85’te durumu 3-2’ye getirmeyi başardı. Bu gole Hertha’nın cevabı gecikmedi ve 88’de Jessic Ngankam yeniden tabelayı eşitledi: 3-3. Muhteşem karşılaşmada son sözü söylemek yine Bayern’in gol makinesine düştü. Maximilian Mittelstaedt, kenar ortasını takip eden pozisyonda Lewa’yı düşürdü hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+3’te Bayern’in kazandığı penaltıda beyaz noktada topun başına geçen Robert Lewandowski üç puanı Bavyera ekibine getiren golü kaydetti ve defteri kapattı.

Milli aradan sonra Bayern, Arminia Bielefeld deplasmanına gidecek. Hertha Berlin ise Stuttgart’ı konuk edecek.