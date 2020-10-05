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Galatasaray, Ahmet Çalık’ın sözleşmesini feshetti

Galatasaray Kulübü, 26 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Buna göre Ahmet Çalık, sözleşme sona erdirme tazminatı olarak Sarı-kırmızılı kulübe 1 milyon 100 bin TL ödeyecek.

19:08 -
Haberler Futbol
Galatasaray, Ahmet Çalık’ın sözleşmesini feshetti

Galatasaray, stoper Ahmet Çalık ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, “Profesyonel Futbolcumuz Ahmet Çalık ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize net 1.100.000 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir” denildi.

Ahmet Çalık galatasaray