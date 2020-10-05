Fenerbahçe Yunan futbolcu Dimitris Pelkas’ı açıkladı!

Fenerbahçe, Yunanistan'ın Paok ekibinden Dimitrios Pelkas'ı transfer etti. 10 numara pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki futbolcuyla sarı-lacivertli ekip 4 yıllık sözleşme imzaladı. Pelkas için Paok'a 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Dimitrios Pelkas, geçtiğimiz sezon Paok formasıyla ligde forma giydiği 17 maçta 3 gol kaydetti. İmza sonrasında FB TV’ye konuşan Yunan futbolcu, “Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum ki kulüp hedeflerine ulaşabilsin” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ise yaptığı açıklamada, “Kendisini daha önce de istemiştik ama olmamıştı bir türlü. Fenerbahçe’ye sempatisi olmuştu. İstanbul’a kadar gelip basketbol maçımızı izledi. Bu aslında 1,5-2 yıllık romantik bir hikaye Pelkas-Fenerbahçe buluşması. Dolayısıyla mutluyuz, 26 yaşında Yunan Milli Takımı’nın ve PAOK’un kaptanını transfer ettik. Hayırlı olsun” dedi.

Ailemize hoş geldin Dimitris Pelkas! pic.twitter.com/zsPsEkEer1 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2020

İLGİLİ HABER Fenerbahçe Kemal Ademi transferini resmen duyurdu