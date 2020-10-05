Dimitris Pelkas kimdir? İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi Dimitris Pelkas’ın kariyeri…

DİMİTRİS PELKAS KİMDİR?
Dimitris Pelkas, 26 Ekim 1993 tarihinde Yunanistan’ın Giannitsa kentinde doğmuştur. 1,75 boyundaki futbolcu orta saha on numara bölgesinde görev almaktadır.
Yunanistan milli takımında da görev alan Pelkas, son olarak PAOK takımında forma giydi. Kariyerine PAOK U20 takımında başlayan Pelkas, PAOK Saloniki, Apol. Kalamarias, Vitoria Stubal takımlarında forma giymiştir.
Pelkas 2020-21 Yunanistan Süper Ligi’nde 4 maçta forma şansı bulurken, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 4 maçta 2 golü bulunuyor.