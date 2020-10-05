Perotti Fenerbahçe’de: ‘Sosa’nın ikna etmek için çok şey söylemesine gerek yoktu’

Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile sözleşme imzaladığını duyurdu. 32 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler böylece uzun zamandır istediği skorer kanat arayışını tamamlamış oldu. Perotti geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.

İmza sonrasında FB TV’ye konuşan Perotti, “Bu kadar büyük bir kulübe geldiğim için gururluyum. Benim için burası yeni bir sayfa. Buraya gelmeden önce taraftarla ilgili çok şey gördüm. Bana gösterilen güveni boşa çıkarmamak istiyorum” dedi.

Öte yandan transferi öncesinde vatandaşı Jose Sosa ile görüştüğünü söyleyen Arjantinli futbolcu, “Buraya gelmeden önce Jose Sosa ile konuştum sorular sordum. Bana anlattığı her şey çok netti. Beni ikna etmek için çok fazla şey söylemesine gerek yoktu. Takımla çalışmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli ekipte 21 numaralı formayı giyecek olan Perotti’nin transferi bu video ile duyuruldu:

Ailemize hoş geldin Diego Perotti! pic.twitter.com/atik5QxKiV — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2020

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