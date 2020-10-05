Bu takım şampiyonluğa oynayamaz

Sergen Hoca sahaya çıkarmış olduğu kadro ile kendi futbol anlayışı ve felsefesiyle ters düştü.

1- Üç defansif orta saha koydu ve böylece orta sahanın hücuma katkısını engellemiş oldu. Orta sahadan bir Talisca gibi forvete katkı sağlayacak veya iyi bir Ljajic gibi oyuncu yoktu.

2- Sağda Necip, solda Rıdvan hücum olarak takıma katkı sağlayan oyuncular değil. Boyd ve Gökhan Töre sürekli kanatları kullanmayı değil içeriye girip merkezden atak yapmayı seven oyuncular. Böyle olunca iki kanat da iptal oldu. Merkezde de kendi oyuncu fazlalığından dolayı bütün boş alanlar kapatıldı.

3- Gençlerbirliği çok disiplinli bir defans yaptı. Bunu aşmak için çift santrfora geçmek gerekiyordu. Maalesef Güven veya Larin ikinci bir santrfor olarak Aboubakar'ın yanında olmayınca Beşiktaş net pozisyon üretmekte de çok zorlandı ve istediği golü bulamadı.

4- Bu tür müsabakalarda uzaktan şutlar ve duran toplar çok önemlidir. Beşiktaş rakip kaleye çok az şut attı, duran toplarda da sonuca gidemeyince yenilgi kaçınılmaz oldu.