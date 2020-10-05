Beşiktaş nereye

Maça hırslı, arzulu başlamak ayrı, aceleyle başlamak apayrı. Rakip atak yapınca şaşırıp kalmak ise bambaşka bir görüntü… “Gençlerbirliği'nden kim gol atabilir?” diye bir soru sorsanız, cevabı, bu işle ilgilenen herkes hemen verir. Stancu, tabii ki…

Beşiktaş’ın sahaya çıkan kadrosunda operasyon yapmıştı, Sergen Yalçın… 15 dakikada, Beşiktaş savunması o kadar titrek bir görünüm sergiledi ki, bu durum rakibe inanılmaz moral verdi. Takımın orta sahasında yer alan isimlere bakınca, dirençli gözüküyor. Bu yetmez, hani üretim?

Kendi evinde oynuyorsun, pozisyon yok! Büyük problem… Çabuk yıkılırsınız. Ligin genelinde zaten gol pozisyonlarına girme fakirliği mevcut. Bu konu, Beşiktaş'ta daha fazla gözüküyor. Pandemi, zaten kendi saha avantajını rafa kaldırdı. Yenik duruma düşünce, seni itecek, moral verecek taraftar olmayınca, kötü oynamaya devam ediyorsun. Forvet arkası denilen oyuncu eksikliği yine ortada… Ljajic ile devam edilecekse, onu, ne yapıp edip, kazanmak lazım. Yoksa bütün yük Aboubakar'a biniyor. Adamın dili çıktı. Mensah ile neden başlanmadı Yorgun mu? Değilse, problemi yoksa, taktik tahtasına önce onun adı yazılır, bu yetersiz gözüken kadroda… Necip, inanın olmuyor. Golde, ofsaytı bozdu. Bu kadar ısrar yeter.

Futbol adlı oyun, iyi niyete bir yere kadar tahammül eder. Ligin en az şut atan takımı Gençlerbirliği karşısında etkisiz kalmak, teknik direktör problemidir, maalesef… Beşiktaş, bu maçtan galip ayrılır veya berabere kalırsa, bu takıma bağlı değil. Sadece “formanın ağırlığı” diye düşündüm, maçı yazarken… Oyun içi değişiklikler, hiç işe yaramadı.