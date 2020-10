Arsenal 27 yıllık maskotu Gunnersaurus’ın görevine son verdi!

DERLEYEN: ÜMİT GENÇ – İngiltere Premier Lig devi Arsenal bütçe kesintisi yapmak için maskotu Gunnersaurus’a 27 senedir hayat veren çalışanını işten çıkardı. Yıllar içinde, özellikle minik taraftarlarla inanılmaz bir etkileşime giren maskotun işine son verilmesi İngiltere’de çok büyük tepki topladı.

1993 yılından bu yana Gunnersaurus kostümüyle sevilen bir sembol yaratan Jerry Quy isimli personel maliyet düşürme planlaması nedeniyle görevinden alındı.

Corona virüsü salgını nedeniyle seyircilerin alınmadığı Emirates’e veda etmek zorunda kalan Gunnersaurus kulüp için bir maskottan çok daha fazlasıydı.

İngiliz kulübünde bir ikon haline gelen Gunnersaurus yıllardır sadık bir çalışan olarak görevine devam etmiş ve en az futbolcular kadar popüler hale gelmişti.

Ağustos ayında 55 personelini işten çıkaran Arsenal Kulübü yarı zamanlı çalışan Jerry Quy’ı o listeye dahil etmemişti. Ancak seyircilerin hala statlara dönememiş olması nedeniyle Gunnersaurus gereksiz bir maliyet olarak görüldü.

Arsenal’ın mali tablosunda Emirates Stadyumu’ndan gelen maç günü geliri çok büyük bir kalemdi. Ayrıca konserlerin ve futbol dışı etkinliklerin de salgın nedeniyle rafa kalkması Topçular’a büyük zarar verdi.

Premier Lig’de maaş kesintisini ilk uygulayan takım olan Arsenal futbolcu ödemelerinde ilk olarak %12,5 kesinti yaptı. FA kupasını kazanarak Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanan Arsenal’de daha sonra bu rakam %7,5’a çekildi.

Ancak bir taraftan da yaz transfer sezonunda şu ana kadar toplam 36 milyon Euro harcama yapıldı. Bu sezon 5 transfere imza atan Arsenal Lille’den transfer ettiği stoper Gabriel için 26 milyon Euro, Flamengo’dan gelen diğer stoper Pablo Mari’ye 8 milyon Euro ve Dijon’dan aldığı kaleci Rúnar Alex Rúnarsson’a 2 milyon Euro bonservis ödedi.

Southampton’ın sağ beki Cédric Soares ve Chelsea’den Willian bedelsiz olarak kadroya dahil edildi. Bunlara karşılık sadece kalecisi Emiliano Martínez’i Aston Villa’ya satan Arsenal 17.4 milyon Euro gelir elde etti ve 18.3 milyon Euro eksi yazdı.

UEFA’nın, 2018 yılı finansal takvim yılı için yıllık maaş bütçesi en yüksek kulüpler listesinde Arsenal 271 milyon Euro ile 9’uncu sırada yer alıyordu.

An itibariyle kulübün en çok kazanan oyuncusu Mesut Özil olarak biliniyor. Haftalık 350 bin pound kazanan Özil’e indirim teklif edilmiş ancak yıldız oyuncu bu isteği geri çevirmişti. Maaş indirimine yanaşmayan Özil yeni sezonda hala kadroya alınmıyor. Yıllık kazancı 18 milyon sterlini geçen Mesut Özil’in yanı sıra takımın diğer yıldızı Aubameyang bir kaç hafta önce haftalık 250 bin sterlin alacağı 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Arsenal taraftarları maliyet kısıtlaması nedeniyle maskot Gunnersaurus’ın görevine son verilmesine sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Yıllık maliyetinin 30 bin Sterlin olduğu belirtilen Gunnersaurus’e hayat veren personel Jerry Quy’ın daha önce bir maçı kaçırmamak için kardeşinin düğününe bile gitmediği söyleniyor. Kulüp için yaptığı fedekarlıklar ile çok sevilen bir karaktere dönüşen ve yıllarca sembol isimler Thiery Henry, Arsene Wenger ile çalışan Gunnersaurus’ın ayrılışı büyük üzüntüyle karşılandı.

Londra temsilcisi, Quy’un seyircilerin statlara dönmesinden sonra yeniden göreve başlayacağını duyurdu.

1993 yılında Arsenal’in açtığı maskot yarışmasını çizdiği dinazor resmiyle kazanan Peter Lovell isimli taraftar, Gunnersaurus’un yaratıcısı olarak biliniyor. 1993 yılında vizyona giren Jurassic Park filminden esinlendiği düşünülen küçük Peter yıllar içinde sembolleşecek bir maskota böylece hayat veriyor.

