Arsenal 27 yıllık maskotu Gunnersaurus’ın görevine son verdi!

DERLEYEN: ÜMİT GENÇ – İngiltere Premier Lig devi Arsenal bütçe kesintisi yapmak için maskotu Gunnersaurus’a 27 senedir hayat veren çalışanını işten çıkardı. Yıllar içinde, özellikle minik taraftarlarla inanılmaz bir etkileşime giren maskotun işine son verilmesi İngiltere’de çok büyük tepki topladı.

1993 yılından bu yana Gunnersaurus kostümüyle sevilen bir sembol yaratan Jerry Quy isimli personel maliyet düşürme planlaması nedeniyle görevinden alındı.

BİR İKON HALİNE GELMİŞTİ

Corona virüsü salgını nedeniyle seyircilerin alınmadığı Emirates’e veda etmek zorunda kalan Gunnersaurus kulüp için bir maskottan çok daha fazlasıydı.

İngiliz kulübünde bir ikon haline gelen Gunnersaurus yıllardır sadık bir çalışan olarak görevine devam etmiş ve en az futbolcular kadar popüler hale gelmişti.

GEREKSİZ BİR MALİYET OLARAK GÖRÜLDÜ

Ağustos ayında 55 personelini işten çıkaran Arsenal Kulübü yarı zamanlı çalışan Jerry Quy’ı o listeye dahil etmemişti. Ancak seyircilerin hala statlara dönememiş olması nedeniyle Gunnersaurus gereksiz bir maliyet olarak görüldü.

Arsenal’ın mali tablosunda Emirates Stadyumu’ndan gelen maç günü geliri çok büyük bir kalemdi. Ayrıca konserlerin ve futbol dışı etkinliklerin de salgın nedeniyle rafa kalkması Topçular’a büyük zarar verdi.

TRANSFERE 36 MİLYON EURO HARCANDI

Premier Lig’de maaş kesintisini ilk uygulayan takım olan Arsenal futbolcu ödemelerinde ilk olarak %12,5 kesinti yaptı. FA kupasını kazanarak Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanan Arsenal’de daha sonra bu rakam %7,5’a çekildi.

Ancak bir taraftan da yaz transfer sezonunda şu ana kadar toplam 36 milyon Euro harcama yapıldı. Bu sezon 5 transfere imza atan Arsenal Lille’den transfer ettiği stoper Gabriel için 26 milyon Euro, Flamengo’dan gelen diğer stoper Pablo Mari’ye 8 milyon Euro ve Dijon’dan aldığı kaleci Rúnar Alex Rúnarsson’a 2 milyon Euro bonservis ödedi.

Southampton’ın sağ beki Cédric Soares ve Chelsea’den Willian bedelsiz olarak kadroya dahil edildi. Bunlara karşılık sadece kalecisi Emiliano Martínez’i Aston Villa’ya satan Arsenal 17.4 milyon Euro gelir elde etti ve 18.3 milyon Euro eksi yazdı.

OYNAMAYAN MESUT ÖZİL HAFTALIK 350 BİN POUND ALIYOR

UEFA’nın, 2018 yılı finansal takvim yılı için yıllık maaş bütçesi en yüksek kulüpler listesinde Arsenal 271 milyon Euro ile 9’uncu sırada yer alıyordu.

An itibariyle kulübün en çok kazanan oyuncusu Mesut Özil olarak biliniyor. Haftalık 350 bin pound kazanan Özil’e indirim teklif edilmiş ancak yıldız oyuncu bu isteği geri çevirmişti. Maaş indirimine yanaşmayan Özil yeni sezonda hala kadroya alınmıyor. Yıllık kazancı 18 milyon sterlini geçen Mesut Özil’in yanı sıra takımın diğer yıldızı Aubameyang bir kaç hafta önce haftalık 250 bin sterlin alacağı 3 yıllık sözleşme imzaladı.

MAÇ İÇİN KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNÜ KAÇIRDI

Arsenal taraftarları maliyet kısıtlaması nedeniyle maskot Gunnersaurus’ın görevine son verilmesine sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Yıllık maliyetinin 30 bin Sterlin olduğu belirtilen Gunnersaurus’e hayat veren personel Jerry Quy’ın daha önce bir maçı kaçırmamak için kardeşinin düğününe bile gitmediği söyleniyor. Kulüp için yaptığı fedekarlıklar ile çok sevilen bir karaktere dönüşen ve yıllarca sembol isimler Thiery Henry, Arsene Wenger ile çalışan Gunnersaurus’ın ayrılışı büyük üzüntüyle karşılandı.

Londra temsilcisi, Quy’un seyircilerin statlara dönmesinden sonra yeniden göreve başlayacağını duyurdu.

GUNNERSAURUS’UN ÇIKIŞ HİKAYESİ

1993 yılında Arsenal’in açtığı maskot yarışmasını çizdiği dinazor resmiyle kazanan Peter Lovell isimli taraftar, Gunnersaurus’un yaratıcısı olarak biliniyor. 1993 yılında vizyona giren Jurassic Park filminden esinlendiği düşünülen küçük Peter yıllar içinde sembolleşecek bir maskota böylece hayat veriyor.

mesut özil’in maaş indirmemesi muazzam bir hareketti, patronlar hep kazanıyor, bazen de kaybeden olsunlar ne olur yani? az bir dönem gelirleri azalınca hemen cellatlaşıyorlar… https://t.co/zhiugldNYq — Ciganelli (@ciganelli) October 5, 2020

Keyif kaçıran hareketlerden bir tanesi daha maskotun maliyeti yıllık 30 Bin Sterlin ve çalışanın yıllık maaşı da 60 Bin Sterlin olsun. Mesut Özil tek başına 18 Milyon Sterlin alıyor. Sen hiç bir katkı alamayacağın Özil’den kurtulmak yerine Maskottan kurtulmayı tercih ediyorsun. https://t.co/bRaMpJmw7O — Fener Scout&Analiz¹⁹⁰⁷ | GÖKHAN (@Fener_Scout) October 5, 2020

Arsenal have let go of mascot Gunnersaurus, Jerry Quy, who has played the role since its inception in 1993, as part of the club's ongoing cost cuts. Put Mesut Özil in the suit and let him earn his £350k a week. pic.twitter.com/mmwvo1DE4Q — PF | Deadline Day. (@PurelyFootball) October 5, 2020

Bu haber doğruysa gerçekten yazıklar olsun! Senelerdir yatan Mesut Özil’e bir dünya para ödüyorsunuz. Gücünüz 27 senelik emektar işçiye mi yetiyor! Milyonlar kazanan bir Arsenal futbolcusu olsam utanırdım! Ve bu olaya engel olurdum. https://t.co/oCBDhcreNz — Hakan Aktürk (@hakanezel1985) October 5, 2020

Low from Arsenal to let Gunnersaurus go so they can reduce the salaries at the club, but they are nonchalant when it comes to £350k per week Mesut Ozil. https://t.co/7rTUlqqJzT — Zein. Mourinho FC (@TheAliZein_) October 5, 2020