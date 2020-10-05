Almanya Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi’nde 11 Ekim’de Ukrayna ve 13 Ekim’de İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Takım zorlu mücadelelerin öncesinde Almanya ile hazırlık maçı yapacak. İki ekip arasındaki mücadele Rheinenergiestadion’da oynanacak.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Almanya Türkiye maçı 7 Ekim 21.45’te Rheinenergiestadion’da oynanacak. Mücadelenin TRT ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM KADROSU BELLİ OLDU

A Milli Takımızın Ekim ayında oynayacağı 3 karşılaşma için aday kadro açıklandı. Ay-yıldızlılar; hazırlık maçında Almanya, Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş'in seçtiği kadro şöyle;

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.

Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç

Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman