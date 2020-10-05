Alex Telles Manchester United’a gitti, Galatasaray da kazandı!

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, Porto’nun Brezilyalı savunmacısı Alex Telles ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bir dönem Türkiye’de Galatasaray forması giyen Brezilyalı sol bek, Porto’da geçirdiği 5 yılda 26 gol atıp 50’den fazla asist yaptı.

Portekiz ve Türkiye’de geçirdiği yıllarda lig şampiyonlukları yaşayan 27 yaşındaki futbolcu, 6,5 milyon Euro bedelle sarı kırmızılı kulüpten ayrılmıştı.

İmza sonrası konuşan Telles, “Porto’da birçok kupa kazandım ve bunu United’da devam ettirmek istiyorum. Böyle bir kulübe katılmak için onur. Kariyerinizde buralara gelmek için çok çalışmanız gerekiyor. Burada başarılı olmak için her şeyimi vereceğim” dedi.

Öte yandan Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ise, “Bir süredir takip ettiğimiz bir oyuncuydu ve son yıllardaki performansları tam aradığımız isim olduğunu kanıtladı. Savaşçı ve kadroy gerçekten rekabet katacak bir isim” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’A 850 BİN EURO

Galatasaray’ın Porto ile yaptığı anlaşmaya göre, sarı kırmızılı ekip Telles’in satışından elde edilecek kârdan yüzde 10 pay alacak.

Telles transferinin rakamları net olarak açıklanmasa da, İngiltere medyasında transferin 15 milyon Euro bedelle sonuçlandığı iddia edildi. Buna göre Galatasaray, 8 milyon Euro’luk satış kârından 850 bin Euro kazanacak.

Kariyerine Juventude takımında başlayan Telles, Gremio’daki performansıyla 2014’te Galatasaray’a transfer oldu. Sarı kırmızılı ekiple Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele eden Telles, 60 maçta 2 gollük katkı sağladı.

2015’te şampiyon olan Galatasaray’da kadronun en önemli isimlerinden olan Brezilyalı Telles, 2015-16’da Inter’e kiralandı ve İtalyan devi için 22 maçta forma giydi.

2016’da Porto’ya giden Telles, Portekiz’deki başarılı performansıyla 2018, 2019 ve 2020’de Yılın Takımı’na seçildi.