West Ham United, Leicester City’i fena dağıttı

Lige 3’te 3 yaparak başlayan Leicester City’de milli futbolculardan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder 55. dakikada Daniel Amartey’nin yerine oyuna girdi.

Karşılaşmanın gollerini 14. dakikada Michail Antonio, 34. dakikada Pablo Fornals ve 83. dakikada Jarrod Bowen attı. 2020-21 sezonundaki ilk puan kayıplarını yaşayan Leicester haftayı 9 puanla kapattı. West Ham United ise puanını 6’ya yükseltti. Cengiz Ünder’in ilk kez forma giydiği Mavi-beyazlı ekip, milli maçlara verilen aranın ardından Aston Villa’yı konuk edecek.