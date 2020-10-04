Transfer yasağı kalktı, Manisaspor 14 transfere imza attırdı

Dört yıldır devam eden transfer yasağını nihayet kaldırmayı başaran Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Manisaspor’da, daha önce prensipte anlaşmaya varılan 14 oyuncu ile bugün resmi sözleşme imzalandı.

Kulüp Başkanı Murat Yörük’ün bulunduğu törende Cizrespor’dan Gökhan Dincer, Mamak FK’dan Lider Koç, İskenderun FK’dan Kaan Aşnaz, Şile Yıldızspor’dan Mehmet İncebacak, Silivrispor’dan Çağrı Gülcü, Zonguldak Kömürspor’dan Halil İbrahim Yazğılı, Anagold 24 Erzincanspor’dan Murat Torun, Elazığ Karakoçanspor’dan Burak Keskin, Kemerspor 2003’den Bahtiyar Dolma ve Serhat Maden, 52 Orduspor’dan Berk Akıncı, Artvin Hopaspor’dan Uğur Parlak, Sandıklıspor’dan Yusuf Efe Seçgin ve Batman Petrolspor’dan kaleci Ahmet Önal kendilerini Manisasporlu yapan sözleşmeye imza attı.

İmza töreni sonrası konuşan Kulüp Başkanı Murat Yörük, “Yeni transferlerimiz camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Teknik heyetimizin raporu sonrası kalitelerine ve tecrübelerine inandığımız 14 oyuncumuzu kadromuza kattık. Her iki taraf içinde hayırlısı olsun” dedi.