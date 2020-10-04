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Sözcü

Trabzonspor’un yeni transferi Vitor Hugo imzaya geldi

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo, imza için Türkiye'ye geldi.

17:25 -
Haberler Futbol
Trabzonspor’un yeni transferi Vitor Hugo imzaya geldi

Brezilya’nın Palmeiras takımında forma giyen Vitor Hugo, Fransa’nın başkenti Paris’ten saat 15.15’te İstanbul Havalimanı’na geldi. Bordo-mavililerin 3+1 yıllığına anlaştığı 29 yaşındaki savunmacı, akşam saat 18.05’te Trabzon’a hareket edecek. Tecrübeli futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeye imza atacak.

TÜRKÇE SESLENDİ

Havalimanında açıklamalarda bulunan Vitor Hugo, kendisini çok mutlu hissettiğini belirterek, Trabzonspor ile bu sezon önceki sezonlara göre daha iyi bir performans sergilemek istediğini dile getirdi. Hugo, Trabzonsporlu taraftarlara Türkçe seslenirken “Biz beraberiz” dedi.

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