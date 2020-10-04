Tottenham’dan ManU’ya tarihi hezimet! Ekim kâbusu ve ilklerin gecesi…

İngiltere Premier Lig’in 4. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi… Old Trafford’da oynanan mücadeleyi Tottenham, 6-1’lik tarihi skorla kazandı.

İLK 7 DAKİKADA TAM 3 GOL

Müthiş anlara sahne olan maçın ilk 7 dakikasında tam 3 gol oldu. Ev sahibi Manchester 2’de Bruno Fernandes’in penaltı golüyle öne geçti. Golü yiyen Tottenham o andan itibaren adeta gol fırtınası başlattı. 4. dakikada Tanguy Ndombele skora denge getirdi. 7’de Heung-Min Son şık bir golle Tottenham’ı öne geçirdi.

Manchester United’da Anthony Martial, Erik Lamela’ya yaptığı hareket nedeniyle 28. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 2 dakika sonra Harry Kane, 30’da farkı ikiye çıkardı. 37’de bir kez daha sahneye çıkan Heung-Min Son ilk yarıdaki son golü atarak soyunma odasına 4-1’lik skorla götürdü.

HARRY KANE KAPANIŞI

İkinci yarıda da durmayan Tottenham 51’de Serge Aurier ile beşinci golünü buldu. 79’de Harry Kane penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi: 6-1.

Jose Mourinho eski takımına karşı çok net bir galibiyet alarak puanını 7’ye yükseltirken, Ole Gunnar Solskjær 3 maç sonunda 3 puanda kaldı. Manchester United, hem ilk kez bir Premier Lig maçının ilk devresinde 4 gol yedi, hem de Old Trafford’da 2011 yılından sonra ilk kez Premier Lig’de bir maçta 6 gol yemiş oldu.

KÂBUS GİBİ AY: EKİM

Manchester United bu sezon evinde oynadığı ilk 2 maçından da puansız ayrıldı ve 1986’dan bu yana ilk kez böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Tottenham, Manchester City’den sonra (Ekim 2011) Manchester United’a sahasında 6 gol birden atan ikinci takım oldu.

Tottenham karşısında sahasında fark yiyen Manchester United, Premier Lig’de 3. kez kalesinde 6 gol birden gördü. Daha önce Southamton (1996 Ekim) ve Manchester City karşısında 6 gole engel olamayan Kırmızı Şeytanlar’ın bu maçları Ekim ayında oynaması dikkat çekti.

Manchester United’dan gönderilen Jose Mourinho ise bir başka tarihi sonuca imza attı. Mourinho, eski takımına karşı en farklı skoru alan menajer unvanına ortak oldu. Brendan Rodgers, Liverpool’un başına geçtikten sonra eski takımı Swansea’yi 5-0 yenmişti (Şubat 2013).

Tottenham, milli aradan sonra West Ham’ı konuk edecek. Manchester United ise Newcastle deplasmanına gidecek.