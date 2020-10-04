TFF açıkladı: ‘Üç hakemin testi pozitif çıktı’

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile üç klasman yardımcı hakeminin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. TFF, hakemlerin herhangi bir semptom göstermediğini ifade etti.

İşte TFF Sağlık Kurulu’nun açıklaması:

“Üç Klasman Yardımcı hakemimizin 01.10.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu”