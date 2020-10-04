Süper Lig’de bugün 4 maç var

Süper Lig’in 4. haftası bugün oynanacak 4 karşılaşmayla kapanacak ve ardından milli araya girilecek. Günün perdesi Denizlispor-Konyaspor maçıyla açılırken; maç golsüz berabere sona erdi. Ligde Beşiktaş-Gençlerbirliği ve Alanyaspor-Hatayspor maçları oynanıyor. Alanyaspor ve Hatayspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşıyor.

Günün son maçında ise Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda 19.00’da karşılaşacak.

ALANYASPOR 0-0 HATAYSPOR

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GOL! 23′ Alanyaspor, Davidson’un golüyle farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan yapılan ortada Davidson’un kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Davidson, takımının ikinci golünü ağlara bıraktı.

GOL! 18′ Alanyaspor, Bakasetas’ın golüyle 1-0 öne geçti. Yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Bakasetas’ın ceza sahası dışından çektiği sert şut, kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

4′ Efecan’ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş auta gitti.

Efecan’ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş auta gitti. 1′ Karşılaşma başladı.

Lige iyi başlayan ve ilk üç maçta yenilgi yüzü görmeden 7’şer puan toplayan iki takım, zorlu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Alanyaspor ve Hatayspor’da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

İLK 11’LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Davidson, Bakasetas, Efecan, Bareiro

HATAYSPOR: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Aabid, Sackey, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Barbosa, Diouf

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEM: Attila Karaoğlan

MAÇ SONUCU

DENİZLİSPOR 0-0 KONYASPOR

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

90+5′ Karşılaşma sona erdi.

Karşılaşma sona erdi. 89′ Musa’nın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

Musa’nın kafa vuruşunda top dışarı çıktı. 86′ Cikalleshi’nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci kurtardı.

76′ Recep Niyaz’ın altıpas üzerinden çektiği şut auta gitti.

Recep Niyaz’ın altıpas üzerinden çektiği şut auta gitti. 54′ Milosevic’in ceza sahasına girmeden çektiği şut kalecide kaldı.

Milosevic’in ceza sahasına girmeden çektiği şut kalecide kaldı. 46′ İkinci yarı başladı.

İkinci yarı başladı. 45+1′ İlk yarı sona erdi.

İlk yarı sona erdi. 45′ Sukubic’in karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş kaleciden döndü.

Sukubic’in karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş kaleciden döndü. 44′ Rodallega’nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu kalecide kaldı.

Rodallega’nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu kalecide kaldı. 33′ Hadziahmetovic’in kaleye oldukça uzak bir yerden kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.

Hadziahmetovic’in kaleye oldukça uzak bir yerden kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı. 29′ Ceza sahasına yapılan ortada Kravetz’in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

Ceza sahasına yapılan ortada Kravetz’in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı. 18′ Mustafa Yumlu’nun bomboş durumda yaptığı kafa vuruşunu kaleci köşeden çıkardı.

Mustafa Yumlu’nun bomboş durumda yaptığı kafa vuruşunu kaleci köşeden çıkardı. 1′ Karşılaşma başladı.

İLK 11’LER

DENİZLİSPOR: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Leismann, Sagal, Bakalorz, Recep, Aissati, Mesanovic, Rodallega

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Uğur, Kerim, Guilherme, Marko, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Kravets

STAT: Atatürk

HAKEM: Hüseyin Göçek