Sergen Yalçın: Transferleri yapanlara söyleyeceksiniz, onlar daha iyi cevap verir

Gençlerbirliği’ne sahasında 1-0 yenilerek kötü gidişi durduramayan ve sezona kabus gibi başlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın acı itiraflarda bulundu.

Çok vasat bir oyun oynadıklarını ve beklentinin çok uzağında kaldıklarını söyleyen Sergen Yalçın maç sonunda BeIN Sports’a yaptığı açıklamalarda şu sözleri kullandı:

‘BAZI ŞEYLERİ AÇIKLAYABİLİRİM’

“Kazanma ihtimalimiz çok zordu. Bu oyun ile mağlubiyet kaçınılmazdı. Çok vasat bir oyun oynadık ve beklentinin çok uzağında kaldık. Oyuncuları çok fazla öne atmak istemiyorum ama oynanan oyun, verilen mücadele çok sağlıklı görünmüyor. Çok başındayız ama ipler kopmaya başladı. Bir çok problem var, pandemi döneminden sonra planlamalarda problem var. Transfer dönemi biterse daha rahat konuşabilirim ve bazı şeyleri açıklayabilirim. 3 haftalık arada daha iyi hazırlanacağız, daha fit olmak isteyeceğiz” dedi.

Milli maç arası ve BAY haftasına denk gelen süreçte daha iyi hazırlanacaklarını belirten Sergen Yalçın transfer sorusuna ise “O soruları transferleri yapanlara söyleyeceksiniz, onlar daha iyi cevap verir” yanıtını verdi.

Maçtan sonra basın toplantısında açıklamalarını sürdüren Sergen Yalçın, oynanan oyunun ümit vermediğini ifade ederken, kulüple ilgili birçok şeyi televizyondan öğrendiğini söyledi. Sergen Yalçın’ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

“Oyunla ilgili beklediğimizin altında performans oldu. Tempomuz beklenenin altındaydı, vasat, mücadeleden, istek, arzudan yoksun bir müsabaka oynadık.”

”OYNANAN OYUN ÜMİT VERMİYOR”

“Oynanan oyunun karşılığı farklı olamazdı, belki berabere bitirebilirdik. Bireysel performanslar sorgulanacak gibi görünüyor. Sorumluluk almayan fazlaca oyuncularımız var. Saha içine girmek istemiyorum ama başka da konuşulacak bir şey yok. Ben sorumluluğu almaya çalışıyorum. Daha ligin 4. haftasında aldığımız sonuçlar bizi çok üzdü. Üzücü bir pozisyon aldık. Çok kötü olmasa da yeterince kötü. Oynanan oyun ümit vermiyor. Mağlubiyet olabilir ama gelecek adına oyunun ümit vermemesi büyük soru işaretleri oluşturuyor ve bizi beklentinin uzağına götürüyor. İlk dört haftada daha iyi pozisyonda olmayı bekliyorduk. 3 haftalık arayı iyi değerlendiririz diye planlama yapmıştık. Beklenti içinde olduğumuz oyuncuların cevap verememesi skorun kötü olmasını sağlıyor. Bu konularla ilgili sorumluluk benim.”

“DORUKHAN BEKLENTİNİN UZAĞINDAYDI”

“Geçen hafta üç ofansif oyuncuyla başlamıştık. 6-7 tane orta saha oyuncumuz var. Orta sahanın çok eleştiri konusu olacağını düşünmüyorum. Bir adet 6, iki adet 8 numara ile oynuyoruz. Josef beklediğimizin üzerinde performans sergiledi. Dorukhan beklentinin uzağındaydı.”

“MİLLİ ARADA DAHA İYİ HAZIRLANMAK ZORUNDAYIZ”

“Milli arada iyi hazırlanmak zorundayız. Eksik oyuncularımızı iyi antrenmanlarla hazırlamak durumundayız. Bir iki tane hazırlık maçı planlıyoruz. En doğru şekilde hazırlanıp iyi şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Çok erken kötü gidişat ortaya çıkması planlarımızı alt üst etti. Bunun devamında işler böyle devam ederse bu bize yansıyacak.”

“BENİM İSTEDİĞİM OYUNCULARI ALDIKLARINI SÖYLEMEK DOĞRU OLMAZ”

“Birçok eksiklerimiz var saha içinde. Özellikle koşu mesafeleri anlamında agresiflik, alanları kapatma, sorumluluk alma anlamında sorunlarımız var. Yönetimden ‘Hocamızın istediği oyuncuları alıyoruz’ diyerek sorumluluk benim üstüme bırakılıyor. Arada benim istediklerim de var. Benim istediklerimi aldıklarını söylemek doğru olmaz.”

“TRANSFERLE İLGİLİ ÇOK BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİM”

“Transferle ilgili çok bilgi sahibi değilim. Transfer listemizde Balotelli hiçbir zaman olmadı. Evde otururken Balotelli Beşiktaş’ta haberi gördüm. Haber önce sosyal medyaya sonra televizyona verilmiş, en son ben duydum. Başkan ve Erdal abi ‘Balotelli’ye ne diyorsun’ diye sordular. Daha net ve sorunsuz santrafor almalıyız dedim, hayır demedim. Yüksek maliyeti olan ve oyunda ve oyun dışında problemli bir oyuncu. Bu sorumluluğu almak istemiyorum. Bunun hesabını sorarlar. Siz alıyorsanız bu sorumluluğu alın dedim. O da hocamız istemiyor şeklinde bana mal edildi. Başkan da oyuncu alabilir. Ben veto etmedim. Hoca istemiyor o yüzden almadık gibi lanse edildi. Çok oyuncu geliyormuş da ben veto ediyormuşum gibi haberler çıktı. Gürsoy benim ekibimde 7 senedir çalışan bir hoca. Transferlerle alakası yok. Hiçbir oyuncu aldırmadı, söylemedi. Gelecek vaat eden birkaç oyuncu söylendi, onları da almadık. Gürsoy’un transferlerle alakası yok. O benim ekibimde çalışan bir hoca. Bunu basına servis ediyorlar, bu bizi üzüyor. Ben üzerime almam gerekeni alırım. Başkaları da başka üzerine sorumluluğu alsınlar. Takımdan, antrenmandan sorumluyum. Bütün olaylar benim üzerime geldiği için camiayı korumak için oyuncuları korumak adına bir şey söyleyemiyorum. Kötü oyunun ve skorun sorumlusu benim ama her şeyin sorumlusu ben değilim.”

“BİRÇOK ŞEYİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENİYORUM”

“Birçok şeyi televizyondan öğreniyorum. Bu da beni üzüyor. Her şeyi ben yapıyormuşum gibi hava oluşturuluyor ama tutup da bunu konuşamıyorum. Bazı şeyleri doğru söyleyelim doğru konuşalım. İşimi yapmaya çalışırken bunlarla uğraşıyorum ve demoralize oluyorum. Ben sorumluluk alırım ama lütfen doğru şeyleri konuşalım. Başka şeyler, olmayan şeyler konuşuluyor.”

“ŞARTLAR UYGUNSA BELKİ BİR TANE DAHA OYUNCU ALABİLİRİZ”

“Pandemi sürecinde oyuncu alma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Oyuncu alalım. Kim istemez, çok üst düzey oyuncular alalım. Kim istemez bir kaç sene önceki gibi 90-100 milyon Avro’ya takımı kuralım. Kendi ekonomimize uygun oyuncuları ancak alabiliyoruz. Ben de isterim almak. Bunları benim açıklamam da yanlış. Ekonomimize göre bu kadarını yapabiliyoruz. Transferin sonunda kimi alabiliriz, bilmiyorum. Şartlar uygunsa belki bir tane daha oyuncu alabiliriz.”

“KALECİLERDEN MEMNUNUZ”

“Kalecilerden memnunuz. Kaleci ile ilgili sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. En son düşündüğüm yer kale. ”

“GÖKHAN TÖRE’NİN ALINMASINI BEN İSTEDİM”

“Gökhan Töre’nin alınmasını ben istedim. Aboubakar geçen hafta olan bir tranfser, çok hazır değil. Onun da toparlanması zaman alacak. Hazır olmadığını belli etti. Milli maç arasından sonra bütün oyuncularımız hazır olur.”

”AKILLI VE SAKİN OYNAMAYA ÇALIŞTIK”

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık ise şöyle konuştu: “Beşiktaş, Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri. Her zaman şampiyonluğa oynayan bir kulüp. Böyle bir takıma karşı nasıl oynamamız gerektiğini detaylı olarak çalıştık. Neler yapabileceğimizin analizini yaptık. Bloklar arasında boşluk vermemeye, akıllı ve sakin oynamaya çalıştık. Beşiktaş’tan daha çok pozisyona girdik ama bir beceri noksanlığı vardı. 3 puanla milli takım arasına girmek derin bir nefes aldırdı. Bu 15 günlük süreyi iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş’ın bir önceki maçta kaybettikleri için sıkıntılı olacaklarını tahmin ediyorduk. Gol gecikirse telaşlanacaklarını biliyorduk. İkinci golü atamamamız sorun oldu. Beşiktaş’ta sonradan giren oyuncular ekstra kaliteli isimler. Sergen Yalçın’ın biraz zamana ihtiyacı var. Toparlayacağını düşünüyorum.”