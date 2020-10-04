Semedo’nun alacağı ücret belli oldu

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Djaniny Semedo’yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüp, serbest statüde bulunan oyuncuya ilk yıl ve ikinci yıl 1 milyon 300 bin Euro, üçüncü yıl ise 1 milyon 400 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor Kulübü’nün KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:

“Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2020-2021 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,

2021-2022 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının %15’i, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10’u ödenecektir.”

Trabzonspor, Meksika ekibi Santos Laguna’dan 2018 yılında Suudi Arabistan’ın Ahli takımına 10.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Semedo için bonservis bedeli ödemeyecek.

Semedo, kariyeri boyunca çıktığı 294 maçta 99 gole imza attı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nın da formasını giyen Semedo, milli takımda 31 maçta 7 gol kaydetti.