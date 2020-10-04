İrfan YİRMİBEŞ / SÖZCÜ Son 10 yılda Avrupa futboluna değer katan Arjantinlilerden biri Diego Perotti. Ancak Sevilla, Genoa ve Roma'daki kariyeri boyunca sakatlıklar nedeniyle gerçek kalitesini sahaya az yansıtabildi. Forma giydiği maçlarda skora katkısıyla ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Perotti, Arjantin futbolunun tipik özelliğine sahip: Hem güçlü, hem teknik. Farklı pozisyonlarda oynayabilmesi de onun bir başka özelliği. Santrforlara yakın bitiricilik özelliği de dikkat çekiyor.

Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli yıldızın detaylı sağlık raporlarını istedikten sonra transferi sonuçlandırdı. Perotti, sakatlıkları soru işareti uyandırsa da risk almaya değer bir oyuncu. Ters ayaklı kanat oyuncusu özellikleriyle, rakip beklerin korkulu rüyası olabilir.