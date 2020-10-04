Ömer Erdoğan: ‘Bu skor büyük bir hayal kırıklığı oldu’

Süper Lig’in 4. haftasında sezona flaş bir giriş yapan Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor’a konuk oldu. İlk hafta konuğu Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup eden, 2. hafta ise deplasmanda 9 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Hatayspor, Alanyaspor’a 6-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ömer Erdoğan, Alanyaspor'un halkı galibiyet aldığını söyledi. Erdoğan, “Alanyaspor'u haklı galibiyetlerinden ötürü tebrik ediyorum. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bizden daha çok isteyen, hücumda ve savunmada bizden daha iyi oynayan bir rakip vardı. Haklı bir galibiyet aldılar” dedi.

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“Bu skor bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu” diyen Erdoğan, “Buradan çıkaracağımız çok ciddi dersler var. Az önce oyuncularıma da söyledim. Rakiplerine karşı gol yemeyen, 3 maçta 7 puan elde eden oyunlarımız vardı. Bundan sonraki dönemlerde inşallah bu maçtan çıkaracağımız derslerle yine hem savunma anlamında hem de hücum anlamında daha akıllı oynayacağız” ifadelerini kullandı.

Genç teknik direktör, “İnşallah iyi mücadele eden bir Hatayspor izlettiririz. Camiamıza ve taraftarlarımıza böyle bir ağır mağlubiyet yaşattığımız için çok üzgünüz. İnşallah bir daha bunu yaşatmayacağız” diye konuştu.