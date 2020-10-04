MAÇ SONUCU | Eskişehirspor 1-1 Ümraniyespor

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Eskişehirspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 2, konuk takım ise 4 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

32. dakikada topla buluşan Kıvanç Karakaş'ın pasında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya gelen Halil İbrahim Öner'in şutunda, Ümraniyespor kalecisi Ahmet Türkaslan topu kornere çeldi.

36. dakikada kullanılan serbest vuruşta, Onur Bayramoğlu'nun topa eli ile müdahale etmesi sonucu penaltı kararı verildi. Okan Derici, penaltıyı gole çevirerek Ümraniyespor'u öne geçirdi. 0-1

45. dakikada Alperen Kocabaş'ın pasında topla buluşan Mehmet Özcan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruş yaparak topu dışarı gönderdi.

55. dakikada kullanılan korner sonucu Ümraniyesporlu Glumac'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada Mehmet Özcan'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi. Onur Bayramoğlu'nun kullandığı penaltıda Ümraniyespor kalecisi Ahmet Eyüp Tükraslan topu kurtararak gole izin vermedi.

67. dakikada ceza sahası içine giren Bilal Ceylan'ın pasında İbrahim Halil Öner kaleciyi geçemedi.

79. dakikada Onur Bayramoğlu'nun ortasında müsait pozisyondaki Halil İbrahim Öner'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

80. dakikada Kaan Gül'ün ortasında ters bir vuruş yapan Ercan Coşkun, topu kendi kalesinde gönderdi. 1-1

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Barcın

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Muahmmet Yahya Akbulut, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, İbrahim Halil Öner (Hasan Ulaş Uygur dk. 90), Talha Erdoğan (Hamed Abodun dk. 66), Alperen Kocabaş (Kaan Gül dk. 77), Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş

Yedekler: Melih Ağa, Furgan Polat, Arda Okumuş, Buğra Çağlıyan, Emir Yıldız, Bedirhan Akçay, Berkay Tanır

Teknik Sorumlu: Serkan Topkaya

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alim Öztürk, Okan Derici (Turgut Şahin dk. 70), Akabueze, Aladdin, Hasan Artarslan (Hüseyin dk. 85), Ante Zivkovic, Yusuf Gültekin (Serkan Göksu dk. 46), Tomislav Glumac (Fernandes dk. 73), Ercan, Kevin (Gomis dk. 46)

Yedekler: Mehmet Bakırbaş, Yunus Mertoğlu, Serkan Göksu, Mehammer Taşkan, Mustafa Sezer, Mustafa Uslu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Okan Dereci (dk. 37) (Ümraniyespor), Ercan Coşkun (dk. 80 k.k.) (Eskişehirspor)

Kırmızı Kart: Kıvanç Karakaş (dk. 88) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Bilal Ceylan, Sezgin Coşkun, Muahmmet Yahya Akbulut (Eskişehirspor), Glumac, Akabueze, Serkan Göksu, Turgut (Ümraniyespor)