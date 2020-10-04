MAÇ SONUCU | Denizlispor Konyaspor 0-0 | Süper Lig 4. hafta

Süper Lig’in 4. haftasında Denizlispor, sahasında Konyaspor’u konuk etti. İki takımın da yakaladığı fırsatları değerlendiremediği mücadele 0-0 sona erdi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ı 4-1 yenerek büyük bir sürprize imza atan Konyaspor, yenilmezlik unvanını korurken, Denizlispor galibiyetle tanışamadı.

Bu beraberlikle Denizlispor’un puanı 3, Konyaspor’un puanı ise 6 oldu.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Kemal Mavi

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Leismann (Zakarya dk. 73), Bakalorz (Murawski dk. 73), Aissati, Sagal, Recep, Mesanovic, Rodallega

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Özer, Muhammet, Oğuz, Sakıb, Özgür, Alihan

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Konyaspor: İbrahim, Guilherme, Abdülkerim, Uğur, Skubic, Amir, Jevtovic, Milosevic (Cikalleshi dk. 60), Ömer Ali, Shengalia (Miya dk. 60), Kravets (Musa dk. 70)

Yedekler: Ozan Can, Erten, Adil, Oğuz Kağan, Şener, Daci, Eduok

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sarı Kart: Lopes (Denizlispor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

3′ Ceza sahası içine giden topla buluşan Shengelia’nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

5′ Rodallega'nın ceza sahası içine gönderdiği pasla buluşan Lopes'in şutu dışarıya gitti.

18′ Sagal'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

42′ Ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic'in vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.

44′ Lopes'in ceza sahası içine açtığı ortaya iyi yükselen Rodallega'nın vuruşu kaleci İbrahim'de kaldı.

45′ Ceza sahası içinde boş kalan Skubic'in şutunu kaleci Pantilimon yumrukla uzaklaştırdı.

46′ Bakalorz'un ortası hiçbir takım arkadaşına ulaşamıyor.

59′ Lopes'in ceza sahası içine açtığı ortayı savunma uzaklaştırdı.

65′ Lopes'in korner çizgisine yakın alandan açtığı ortayla buluşan Sagal'ın vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

86′ Cikalleshi'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Pantilimon kurtardı.

89′ Skubic'in şağ taraftan açtığı ortayla buluşan Musa'nın kafa vuruşunu Pantilimon kornere çeldi.

90′ Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömer Ali'nin ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırıyor.