Lille’i Zeki Çelik ve Burak Yılmaz uçurdu

Fransa Ligue 1’de 6. hafta karşılaşmasında Strasbourg, Lille’i konuk etti. Meinau Stadyumu’nda oynanan müsabaka, Lille’in 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Lille’de top koşturan milli futbolcularımızdan Zeki Çelik, maç boyunca sahada kaldı. Burak Yılmaz 90+2. dakikada yerini Weah’a bırakırken, Yusuf Yazıcı 74. dakikada Andre’nin yerine oyuna dahil oldu.

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı’yı kadrosunda bulunduran Lille ilk 11’de sahaya çıkan M. Zeki Çelik’in 21. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla kapanırken 53’üncü dakika Renato Sanches durumu 0-2 yaptı.

KRAL GÖRSELİ PAYLAŞTI

Zeki gibi ilk 11’de sahaya çıkan Burak Yılmaz’ın 68’inci dakikada kaydettiği golle fark 3’e çıktı ve mücadele Lille’in 3-0’lık galibiyeti ile sona erdi. Türkiye’den son transfer Mustafa Kapı maç kadrosunda yer almazken, Yusuf Yazıcı 74’te Xeka B. André’nin yerine oyuna dahil oldu. Lille Kulübü Burak Yılmaz’ın attığı golden sonra ‘Kral’ görseli paylaştı.