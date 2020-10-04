Kemal Ademi kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Kemal Ademi’nin kariyeri…

Süper Lig’in yeni sezonuna şampiyonluk parolasıyla çıkan Fenerbahçe, transfer çalışmlarını bugün de sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip son olarak kadrosuna 24 yaşındaki Kemal Ademi’yi kattı. İşte genç futbolcunun kariyeri ve hayatı hakkındaki bilgiler…

KEMAL ADEMİ KİMDİR?

Kemal Ademi, 23 Ocak 1996 Schwenningen, Almanya doğumlu futbolcudur. 24 yaşında ve 1,98 boyundaki futbolcu forvet bölgesinde görev almaktadır.

Fenerbahçe’nin Basel takımından kadrosuna kattığı Kemal Ademi, Basel formasıyla çıktığı toplam 45 maçta 15 gol 6 asist kaydetti.

Ademi geçen sezon İsviçre 2. Lig ekibi Neuchâtel Xamax'dan bedelsiz olarak Basel'e transfer olmuştu.