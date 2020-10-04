Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’de heyecan Kasımpaşa Galatasaray maçı ile devam ediyor. Galatasaray, Süper Lig’in ilk 3 haftasında aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı. Kasımpaşa ise ligde yaşadığı bir galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 3 puan elde etti.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı Pazar günü oynanacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj,Tarkan Serbest, Brecka, Haddadi, Sadiku, Pavelka, Aytaç Kara, Hajradinovic, Varga, Carius

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Falcao